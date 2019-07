Wo jeder Mieter auch Eigentümer ist

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Das eigentliche Jubiläum der Genossenschaftsgründung steht erst noch an. Am 20. August 1959 wurde in Seelow die Arbeiterwohnungsbau-Genossenschaft "Frieden" (AWG) gegründet. Der Name steht nur noch in der Chronik. Seit der politischen Wende und der Umstrukturierung firmiert die AWG längst als Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) "Frieden e.G".

Mit einem großen Wohngebietsfest haben die Mieter ihr Jubiläum schon mal vorfristig gefeiert. "Wir treffen uns zum Sommerfest immer unmittelbar nach dem Termin der Mitgliederversammlung und der fand eben schon vorher statt", erklärt Falk Füchtner, der seit vier Jahren das kleine Unternehmen quasi im Ehrenamt leitet. Der in Bärwinkel lebende selbstständige Handwerker ist seit Jahren eng mit der WBG verbunden, war und ist Partner in Fragen Heizung/Sanitär und natürlich Mitglied.

Herbert Nöldner, der erste und bis 2015 agierende langjährige Vorsitzende, habe ihn als neuen Vorsitzenden vorgeschlagen das Amt zu übernehmen, erzählt der 53-Jährige. Die Mitgliederversammlung habe ihn dann gewählt, ebenso seine Stellvertreterin Stefanie Eckert und die Aufsichtsratsmitglieder Katja Noack-Parchmann, Mandy Hensel und Uta Gergs. Die Mitglieder hätten damit auch deutlich machen wollen, dass sie an ihrer Genossenschaft festhalten, erzählt Füchtner.

In Erinnerungen geschwelgt

Bei der Jubiläumsrunde mit mehr als 250 Mietern und Partnern wurden viele Erinnerungen wach. Zum Teil leben noch Mieter in den 165 Wohnungen, die einst selbst mithalfen, die Blocks an der Erich-Weinert Straße, Straße der Jugend, Am Frankfurter Tor und in der Slubicer Straße zu bauen. Die unzählige Stunden leisteten, die Kies ran holten, die bei Einsätzen Rüben hackten, um Geld einzunehmen, die vielfach von ganzen Familien und Brigaden unterstützt wurden. 1961 waren die ersten 42 Wohnungen fertig, ein Jahr später sowie 1967 erneut ein Block mit jeweils 48 Wohnungen. 1978/79 folgten die letzten 28 Wohnungen. "Wir wollten und wollen nicht expandieren, sondern den Bestand halten und entsprechend der Wünsche unserer Mieter instand halten und verschönern", erklärt der Vorsitzende.

Bis heute ist das Prozedere für einen Eintritt gleich geblieben. Die Betreffenden erwerben Anteile. Die Höhe richtet sich nach der Größe der Wohnung. Ein Anteil kostet 153,39 Euro. Bei einer Drei-Zimmer-Wohnung sind das 1073,73 Euro. Dafür erwirbt der Mieter ein Anrecht auf Mitsprache bei allem, was die Wohnungen betrifft, ist damit ein bisschen Eigentümer. Zieht er aus, fließen die Anteile zurück. Bis heute gibt es eine Warteliste. Die WBG hat keine hauptamtliche Geschäftsführung, agiert viel ehrenamtlich.

Die Mieter erledigen auch Pflegearbeiten rund um die Blocks selbst. Das spart Kosten, so dass die Mieten unter dem Brandenburger Durchschnitt liegen. Größere Arbeiten werden an Dienstleister vergeben. Auch der Bauhof arbeitet für die WBG "Frieden". Falk Füchtner ist stolz, dass sich die kleine Gesellschaft weiter behauptet und mit einer Eigenkapitalquote von 96 Prozent wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Nach der ersten Sanierung kurz nach der Wende – mit Kreditaufnahme, der letzte ist 2021 abgezahlt - wird jetzt jede frei werdende Wohnung grundsaniert. 35 sind schon geschafft. Von Fußböden über Elektrik bis hin zum Bad wird alles modern ausgestattet. All das funktioniere letztlich nur durch die enge Kooperation mit den Handwerkern der Region, unterstreicht Füchtner. Dazu gehören die Firma Heizung Sanitär Stahnke in Manschnow, Detlef Lange in Platkow und Uwe Sauer in Seelow (Elektrik), Andreas Schweitzer in Friedersdorf (Maler), Dennis Wagner in Platkow (Tischler), Thomas Giering in Seelow (Fußboden) und Raik Angrick in Lietzen (Fliesen). Zum Jubiläum gab es an sie und an die Mieter ein großes Dankeschön.

Kurze Wege bei Problemen

Die Mieter stehen zu ihrer Genossenschaft. "Ich wohne seit 1978 hier", sagt der 66-jährige Joachim Friedrich. "Man hat kurze Wege, wenn es mal ein Problem gibt, es klappt bestens." Jeden Donnerstag hat Falk Füchtner Sprechstunde in der kleinen Ein-Raum-Wohnung in der Slubicer Straße 37, die als Büro der WBG dient. Ob Heckenschnitt, Wünsche nach Baumfällung oder Pflanzungen, neue Kabelangebote oder nötige Reparaturen in den Wohnungen – die Mieter finden schnell den richtigen Ansprechpartner.