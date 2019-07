Sieben Tage zwischen Bangen und Hoffen

Michael Anker

Bad Freienwalde Heiß ist es an diesem Abend im Probenraum bei der evangelischen Kirchengemeinde in Falkenberg. Schweißperlen stehen den meisten der Laien-Schauspieler der Theatergruppe "Märkisch Hoffnungsland" auf der Stirn. Sie kommen nicht nur von der Wärme der sommerlichen Temperaturen und der Scheinwerfer, auch der Text des neuen Stückes hat es in sich. Die sechs Frauen und drei Männer um Waltraut Fischer treffen sich zu ihrer ersten Kostümprobe und zum ersten Mal in den neuen Kulissen.

Viel Text hatten die Akteure in ihrer Freizeit zu lernen, einen Text, der Brisanz birgt. "Das Gute und das Böse stehen sich gegenüber", sagt Theaterleiterin Waltraut Fischer. Wie in ihren Stücken zuvor, werden wieder der Zusammenhalt einer kleinen Gemeinschaft und soziale Prozesse untersucht.

Ein Lobbyist der Rüstungsindustrie will die Moral der Dorfbewohner auf die Probe stellen. Sie sollen einen aus ihrer Mitte opfern und bekommen dafür viel Gold. Sieben Tage Zeit haben sie, um ihre Entscheidung zu fällen. Es geht um die moralische Verantwortung, die Gier nach Reichtum und die Stellung jedes Einzelnen hierzu.

Das Bühnenbild von Waltraut Fischer ist eher sparsam ausgefallen. Es besteht im Wesentlichen aus sieben Stelen vor dunklem Hintergrund. Jede Stele repräsentiert einen der sieben Tage des Ultimatums, das den Dorfbewohnern bleibt.

Nur noch wenig Zeit bleibt auch dem Ensemble zum Proben bis zur Premiere am 13. Juli. "7 Tage" wird dann um 17 Uhr in der Kirche von Lüdersdorf/Parsteinsee zum ersten Mal zu sehen sein. Weitere Aufführungen sind im August in Hohensaaten und Schiffmühle, im September im Schloss Neuenhagen sowie im Oktober in der Malche und in Wriezen geplant.