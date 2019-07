Mit eigener Kiste auf die Piste

Brandenburg Auch in diesem Jahr haben alle Jung-Ingenieure zwischen zehn und vierzehn Jahren wieder Chance am Seifenkistenprojekt des Industriemuseums und des 1. Brennaborvereins Brandenburg an der Havel teilzunehmen.

In der Woche vor dem großen Oldtimer Motorsport Treffen des Industriemuseums am Samstag, 27. Juli, sollen in kleinen Gruppen wieder rasende Seifenkisten gebaut werden, die während des Oldtimer-Treffens dann gegeneinander antreten. Die Besonderheit: Anders als herkömmliche Seifenkisten, werden Rennmaschinen mit Pedalantrieb und Lenkung ausgestattet werden. Ein knifflige Aufgabe, die am Montag, 22. Juli, startet.

An diesem Tag besuchen die Teilnehmer von 10-15 Uhr den vorindustriellen Schmied in seiner Werkstatt und beobachten ihn bei der Arbeit. Eine kleine Dampfmaschine läutet dann die industrielle Revolution ein. Als Zeugnis des Industriezeitalters können die Teilnehmer hier einen Brennabor "zerlegen", um sich mit dem Aufbau eines Kraftwagens vertraut zu machen. Nach der Mittagspause steht zudem ein Gießworkshop auf dem Programm. Es entstehen kleine Kunstwerke aus Zinn, als Mitbringsel für die Eltern.

Am Dienstag, 23. Juli, geht es von 10-15 Uhr dann auf die Spuren von Brennabor. Der Tag beginnt mit einer Fahrradtour durch die Stadt und startet am Haupteingang des Neustädtischen Friedhofs. Vom Familiengrab der Brennabor-Familie Reichstein geht es mit dem Veloziped zu den wichtigsten Brennabor-Orten in der Stadt und dann zum Industriemuseum, wo das Mittagessen wartet. Nach dem Mittag beginnt dann die "Arbeit". Es wird gezeichnet, geplant und ausprobiert, was sich in die Seifenkisten einbauen lässt. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 24.-26. Juli, darf dann gewerkelt werden. Unterbrochen von kleinen Spielpausen stehen an diesen Tagen die Montagearbeiten im Fokus, ehe es am Samstag dann um 14 Uhr auf die Piste geht.

Wer mitmachen möchte, meldet sich unter stahlmuseum@aol.com oder 03381/304646. Zu vergeben sind zehn Plätze, die dank der großzügigen Unterstützung der Remine GmbH für die Teilnahme kostenlos sind. Auch die Verpflegung ist inklusive. (