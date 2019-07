Per Pedes um Brandenburgs Seenlandschaft

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Christine Steffen kennt in Brandenburg zu beinahe jedem Stein eine Geschichte, weiß ganz genau, was wann wo erbaut wurde. Das merkten auch die Teilnehmer "Tour de MOZ", die als elfte Etappe am Samstag rund um Brandenburgs Seenlandschaft führte und von Christine Steffen als auch Ute Schulze dank der freundlichen Unterstützung der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG) geleitet wurde, schnell. "Wir haben hier übrigens auch eine ganz spezielle Tierart, die es kennenzulernen gilt: den Waldmops", weiß die als "Marktweib" bekannte Stadtführerin. Schmunzeln bei den gut dreißig Teilnehmern, die den Lloriot-Bezug unweigerlich erkennen.

Für sie startete der Tag bereits um 9.45 Uhr am Brandenburger Hauptbahnhof, der Ausgangspunkt für die rund 36 Kilometer lange Tour war. Gut eingecremt und mit Wasserreserven ausgerüstet ging es von dort aus zum Paulikloster und in die Innenstadt zum Stadtrelief, das eine gute Gelegenheit bot, sich einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Denn längst waren nicht nur heimische Radler der Einladung der MOZ gefolgt. "Obwohl wir immer viel Gutes über die Stadt gehört haben,waren wir noch nie in Brandenburg und wollten nun die Tour de MOZ nutzen, das zu ändern", freute sich etwa Elke Leschin. Sie hat in diesem Jahr schon an mehreren Etappen der Tour de MOZ teilgenommen und so Beeskow, den Helenensee und Neuruppin kennengelernt. Nach Brandenburg steht Bad Freienwalde auf dem Plan. Ein ebenso erfahrener MOZ-Radler ist Ewald Grünemeyer. Er nimmt seit Jahren an den Touren teil – und das trotz stolzer 78 Jahren und einiger gesundheitlicher Einschränkungen. "Mit dem E-Bike geht es gut, da muss ich mich nicht so abstrampeln und erlebe trotzdem alles, was einem bei der Autofahrt entgeht", so der sportliche Senior. Zu sehen gab es für die Radler an diesem Tag tatsächlich einiges: sie radelten zunächst weiter zum Domund, wurden Zeugen der über 1000-jährigen Geschichte Brandenburgs, ehe der Weg in Richtung Plaue und durch den Schlosspark führte. Hier verbrachte einst Fontane gern Zeit, der aufgrund seines 200. Geburtstages auch bei der Tour de MOZ besonders ins Blickfeld genommen wird, mit Gutsbesitzer Carl Ferdinand Wiesecke. Ein Moment, den es für viele bei einem Fotostopp zu verewigen galt – ebenso wie die herrliche Flora und Fauna, die sich auf dem Rückweg über Kirchmöser und Wilhelmsdorf entlang der Ufer bot.