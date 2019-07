Stefan Schulz: "Dann kam aber der Hammer"

Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Deutlich schwingt die Enttäuschung in der Stimme von Stefan Schulz mit: "Ich habe einen rabenschwarzen Tag erwischt." Der Neuruppiner Triathlet hat sein großes Ziel, die Qualifikation für den Ironman Hawaii am 12. Oktober dieses Jahres, verpasst. "Und das um Längen", wirkt der 36-Jährige trotz dieses brutalen Nackenschlags gefestigt. Seine Finisherzeit am Sonntag beim Ironman Frankfurt: 10:51:17 Stunden. "Damit bin ich eineinhalb Stunden von der Zielmarke weg, wo ich hinwollte", so der Schlaks vom Ruppiner Triathlon Verein (RTV). Mit der anvisierten Zeit von um die 9:30:00 Stunden hätte er das Ticket für Hawaii sicher gelöst gehabt. Schulz: "Die Quali-Zeit lag am Ende glaube ich bei 9:42:00 Stunden. Ich wäre also voll im Plan gewesen."

Mehrere Rückschläge

Stefan Schulz musste gleich mehrere Rückschläge im Verlauf des Wettkampfes verkraften. Seitenstiche, Magenkrämpfe, der Verlust des Fahrradcomputers – kurzum: es lief vieles gegen ihn. Schon am Tag zuvor beim Einchecken hatte er "wahnsinnigen Stress, und der ist pures Gift". Denn die Athleten mussten eine gefühlte Ewigkeit in der prallen Sonne verharren.

Schulz: "Beim Schwimmen war ich voll im Plan, das lief besser als erwartet. Ich bin aus dem Wasser, und dachte beim Blick auf die Zeit, wow, das läuft ja prima." Die Athleten starteten das Rennen mit einem 3,8 Kilometer langen Schwimmkurs in den ruhigen Gewässern des Langener Waldsees. Schulz benötigte dafür 1:01:25 Stunden. Kleine Seitenstiche, die den Neuruppiner zwischenzeitlich plagten, gingen wieder weg. "Die ersten zehn Kilometer auf dem Rad gingen auch noch, dann habe ich aber Magenkrämpfe bekommen", blickt er zurück. "Und ich habe auf einer Buckelpiste meinen Fahrradcomputer verloren, bin also quasi blind gefahren." Ohne dieses Hilfsmittel blieben auch die wichtigen Hinweise was die Trink- und Essenzufuhr betrifft aus. "Aufgrund der Magenkrämpfe konnte ich dann auch nichts essen." Er sei förmlich eingebrochen. Die Zwei-Runden-Strecke mitten durch Frankfurt, vom Profil her hügelig und anspruchsvoll und 185 km lang legte der Neuruppiner in 5:37:11 Stunden zurück.

Zu Beginn der 42 km langen Laufstrecke hatte Schulz "wieder ein gutes Gefühl. Dann kam aber der Hammer." Damit einher verschwamm der Traum von Hawaii zusehends. Seine Zeit: 4:04:28 Stunden.

Der Neuruppiner war nach dem Zieleinlauf einfach nur platt und riesig enttäuscht. "Wenn bei so einem Trainingsaufwand, wie ich ihn betrieben habe, am Ende so wenig bei rumkommt, kann man nur enttäuscht sein", ordnete er die Leistung für sich ein. Über zehn Monate hatte sich Stefan Schulz erst mit 20 Stunden in der Woche, später dann mit 30 Stunden Training in der Woche auf diesen Qualifikation-Wettkampf und schließlich auf den Ironman Hawaii, einer der weltweit anspruchsvollsten Ausdauerwettkämpfe, vorbereitet. "So schnell werde ich diese Anstrengungen nicht mehr auf mich nehmen", betont der 36-Jährige. Er zog aber auch Positives aus der Teilnahme in Frankfurt. "Solch ein Event muss man mal erlebt haben. Das war schon klasse. Doch nun freue ich mich auf die Zeit mit der Familie."

Jan Frodeno siegt

Den Sieg in Frankfurt errang Jan Frodeno in 7:56:02 Stunden. Insgesamt nahmen 3226 Athleten teil. 244 Athleten waren in Schulz´ Altersklasse zwischen 35 und 39 Jahren gestartet.

Bislang haben sich 17 deutsche Profis für den Ironman Hawaii 2019 qualifiziert. Franz Löschke und Tobias Drachler haben in Frankfurt mit den Plätzen drei und vier jeweils ihr Ticket gelöst, ebenso wie drei Athleten, die das Rennen in Kona schon mal gewonnen haben.