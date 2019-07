Paddeltour führt über Schleuse Hohensaaten

Steffen Göttmann

Oderberg (MOZ) Ich hoffe, dass wir mit dieser Tour den Nerv treffen und viele Leute mitkommen." Dieter Hennig, ehemaliger Sportlehrer aus Wriezen, bietet zum nunmehr dritten Mal diese attraktive Kombination aus Paddeln und Radfahren, die das Naturerlebnis des Radfahrens noch einmal steigert.

In dem Kanu-Verleiher Karsten Förster aus Oderberg hat Dieter Hennig einen zuverlässigen Partner gewonnen.

Paddeln auf dem Bad Freienwalder Landgraben ist wegen der Sperrung des Gewässers auf einer Strecke von drei Kilometern auf der Gemarkung der Gemeinde Falkenberg zurzeit nicht möglich. Die Verordnung des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin verbietet dort jeglichen Wassersport während der Brutzeit. Deshalb musste sich Hennig weiter nach Norden orientieren, so dass die am Sonntag anstehende Tour nun im Barnim verläuft. Weil die Tour aufgrund der Kombination etwas zeitaufwändiger ist, geht es früher los als sonst üblich.

So treffen sich die Teilnehmer bereits um 7.30 Uhr bei Kanu-Förster in Oderberg, Hermann-Seidel-Straße 62. Mitfahren können Interessierte allerdings nur nach vorheriger Anmeldung. "Noch sind einige Plätze frei", erklärt Dieter Hennig. Der Unkostenbeitrag liegt bei 15 Euro pro Person. Es sei sinnvoll, das Geld passend parat zu haben, sagt der erfahrene Tourführer. Um so schneller funktioniere die Abwicklung. Zehn Euro werden pro Kopf für das Boot bezahlt, fünf Euro für das Mittagessen.

Fahrräder bleiben in Oderberg

Auf dem großzügigen Gelände von Karsten Förster, das sich unweit des Oderberger Binnenschifffahrtsmuseums befindet, bleiben auch die Fahrräder stehen. Eines der Wahrzeichen der Stadt, der Elbraddampfer "Riesa" hat in der Nachbarschaft des Kanu-Verleihers für immer auf dem Ufer der Alten Oder festgemacht. Die "Riesa" gehört seit 1978 zum festen Bestandteil des Museumsparks. Der damalige Museumsleiter rettete das Schiff auf diese Weise vor der Verschrottung.

Von Oderberg aus geht es mit Privat­autos nach Lunow. Dort am Bollwerk werden die Fahrzeuge geparkt. Karsten Förster und seine Mitarbeiter transportieren die Boote zum Bollwerk und bringen sie zu Wasser. Zur Auswahl stehen den Teilnehmern der Tour de MOZ Kajaks mit zwei, drei und vier Sitzen sowie Kanadier. Von Lunow aus paddeln die Ausflügler auf der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße, die parallel zur Oder verläuft. Dies wird sicher ein unvergessliches Naturerlebnis, denn auf dem zwar steinigen, aber unberührten Ufer lassen sich Vögel und andere Tiere beobachten. Begegnungen mit Schiffen sind möglich, denn das Gewässer gehört zur Havel-Oder-Wasserstraße. Die erste Etappe geht bis Hohensaaten zu einer Schleusung. Die Westschleuse bringt die Tourteilnehmer auf das Niveau der Alten Oder, die hinter Oderberg in Richtung Schiffshebewerk dann Havel-Oder-Wasserstraße heißt.

Von Hohensaaten führt die Tour auf der Alten Oder nach Oderberg wieder auf das Gelände von Kanu-Förster, inzwischen fast einziger Verleiher in der Region. Dort steht dann eine Gulaschkanone, die den Teilnehmern eine deftige Mahlzeit garantiert. Nach der Pause steigen die Teilnehmer der Tour de MOZ auf ihre Räder. So flach wie im Oderbruch ist es um Oderberg nicht. So geht es auf der Bundesstraße 158 den Berg hoch in Richtung Neuendorf. Der Ort an der Kreuzung nach Hohensaaten ist ein Ortsteil von Oderberg, der unter anderem durch seine Wehrkirche bekannt ist. In der ersten Kurve nach Neuendorf zweigt eine Straße rechts ab in den Wald. Diese alte Verbindung führt direkt nach Lüdersdorf, das zur Gemeinde Parsteinsee gehört. Sehenswert sind dort die Vorlauben-Fachwerkhäuser. Im Ort haben sich viele Menschen aus Berlin angesiedelt, Häuser gekauft, saniert oder neu gebaut. Von dort können die Radfahrer die Landesstraße L 231 direkt hinunter nach Lunow fahren.

Anmeldungen bei Dieter Hennig sind heute noch von 18 bis 20 Uhr telefonisch unter 033456 3084 möglich. Mehr zu diesem Thema: www.moz.de/tourdemoz