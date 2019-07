Sorbisches Festivalfieber: Die Lausitz tanzt zur Weltmusik

dpa

Crostwitz (dpa) Die Folklorekarawane hält in der Lausitz: Zwölf Ensemble von vier Kontinenten sind vom 4. bis 7. Juli Gäste des Internationalen Folklorefestivals "Łužica/Lausitz".

Das Musik- und Tanzfest beginnt am Donnerstag mit dem Umzug der Künstler durch Bautzen und einem anschließenden Konzert im Deutsch-Sorbischen Volkstheater. Ein Abstecher in der Niederlausitz folgt am Freitag, bevor es am Wochenende in Crostwitz (Landkreis Bautzen) heißt: Ein Dorf tanzt zur Weltmusik.

Bei ihrer Auswahl der Ensemble hat das Organisationsteam um Marko Kowar besonderen Wert auf die Teilnahme von Vertretern von Volksgruppen und Minderheiten gelegt. Ein weiteres Auswahlkriterium sei, dass die Ensemble Tänze oder Instrumenten dabeihätten, die bereits zum geschützten immateriellen Kulturerbe gehörten, sagt der Domowina-Geschäftsführer. Mit dem Bund Lausitzer Sorben organisieren die sorbische Volkstanzgruppe Schmerlitz, das Sorbische Folkloreensemble aus Höflein und die Stiftung für das sorbische Volk sowie weitere Partner das große Kulturfest.

Allein in Crostwitz mit 500 Einwohnern werden zum Festival am Wochenende rund 20.000 Besucher erwartet. Die typischen Drei- und Vierseithöfe verwandeln sind dann im Dorf mitten im sorbischen Sieldunggebiet in Bühnen für die Künstler aus dem In- und Ausland. Selbstverständlich sind auch sorbische Ensemble zu erleben – mit ihren typischen Tänzen oder ganz speziellen Musikinstrumenten, wie dem sorbischen Dudelsack.

Zu der Musik aus aller Welt gibt es auf den Höfen Lausitzer und sorbische Spezialitäten, wie Sorbische Hochzeitssuppe, Hefeplinsen oder Rindfleisch mit Meerrettichsoße. Auch wegen dieser musikalisch-kulinarischen Mischung ist der Crostwitzer Festivalableger längst kein Geheimtipp mehr. "Viele ehemalige Lausitzer nutzen das Fest für einen Abstecher in die alte Heimat", sagt Kowar. Darüber hinaus würden Gäste aus Sachsen, Brandenburg und sogar den alten Bundesländern kommen.

Zum ersten Mal trafen sich 1995 auf Einladung der Domowina - dem Bund Lausitzer Sorben - Amateure aus unterschiedlichen Ländern zu dem Folklore-Spektakel. Die Begegnung findet seitdem aller zwei Jahre statt. Ihr Vorläufer stammt schon aus der DDR. Damals organisierte das "Haus für sorbische Volkskultur" aller vier Jahre das Festival der sorbischen Kultur.

Nach offiziellen Angaben gibt es etwa 60.000 Sorben und Wenden, von denen zwei Drittel in Sachsen leben. Das Siedlungsgebiet der Sorben liegt in Ostsachsen, die niedersorbisch sprechenden Wenden sind im Süden Brandenburgs beheimatet.