Rathäuser ohne Regenbogen

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Einen Monat lang flattern nun vor dem Roten Rathaus in Berlin die Farben des Regenbogens. Der Regierende Bürgermeister hatte die Regenbogenflagge aus Anlass der sogenannten Pride Weeks in der Hauptstadt gehisst. Während Homo-, Trans- und Bisexuelle in Berlin stolz feiern können, kämpfen alle, die nicht heterosexuell sind, in Oberhavel noch um Anerkennung und Respekt. Eine Regenbogenflagge wird dennoch vor keinem einzigen Rathaus im Landkreis gehisst.

Dabei nehme die Diskriminierung wieder zu, sagt Lars Bergmann von der Landeskoordinierungsstelle LesBiSchwule & Trans*Belange in Brandenburg. Der wachsende Rechtspopulismus sorge dafür, dass wieder Dinge gesagt werden, die man vor fünf oder zehn Jahren noch für unsagbar gehalten habe.

Vom 10. bis 17. August führt die Koordinierungsstelle deshalb wieder eine "Lesbischwule Tour" durch, die in diesem Jahr in den Landkreis Elbe-Elster führt. Die Tour ist so etwas wie der CSD-Ersatz für kleinere Kommunen. Paraden wie in Berlin am 27. Juli gab es im März und April auch in Cottbus und Potsdam sowie am vergangenen Freitag erstmals in Falkensee.

"Die Gründe für unsere Tour werden leider wieder mehr", sagt Lars Bergmann. Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle würden, wenn sie von Berlin nach Brandenburg kommen, häufig einen Spießrutenlauf erleben. "In einem Drittel unserer 1 700 Beratungsgespräche im Jahr geht es um Diskriminierung und Gewalt", sagt Bergmann.

Eine sogar strafbare Beleidigung erlebten zwei schwule Männer vor zwei Wochen am Grabowsee in Oranienburg. Weil sich die Männer am Strand küssten, wurden sie von einer 42-jährigen Frau und einem 57-jährigen Mann übel beschimpft. Sie mussten sich unter anderem anhören, Schwule gehörten ins KZ Sachsenhausen und vergast. Das war homophob und volksverhetzend zugleich.

Doch trotz solcher Vorfälle und obwohl auch in Oberhavel Homosexuelle ihre Sexualität aus Angst vor Diskriminierung verstecken, sehen die Gemeindevertreter von Oberkrämer keinen Anlass, eine Regenbogenfahne als sichtbares Zeichen der Solidarität zu hissen. Im März stimmten sie jedenfalls mehrheitlich gegen einen entsprechenden Antrag. Das sorgte dafür, dass die Fahne dann auf Betreiben der Jusos, die einen Kreistagsbeschluss herbeiführten, am 17. Mai, dem weltweiten Tag gegen Homo- und Transphobie vor dem Landratsamt aufgezogen wurde.

Vor dem Oranienburger Schloss flatterte der Regenbogen zuletzt vor vier Jahren. Damals führte die "Lesbischwule Tour" durch Oberhavel und die Uckermark. Die damalige stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Kausche zog die Fahne mit Lesben und Schwulen hoch.

Im kommenden Jahr könnte wieder eine Regenbogenfahne vorm Schloss gehisst werden. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Christiane Bonk wünscht sich die Fahne als Zeichen "der Gleichstellung der Menschen in ihrer Vielfalt". Daran sollten sich möglichst auch andere Kommunen in Oberhavel beteiligen. "Wir müssen mit Vorbildfunktion vorangehen", sagt Christiane Bonk.

Wie wenig selbstverständlich das Hissen der Regenbogenflagge ist, erleben die Teilnehmer der "Lesbischwulen Tour" jedes Jahr aufs Neue. In diesem Sommer sei es aber besonders schwierig, sagt Lars Bergmann. Noch keine der sechs Kommunen, in denen die Tour Halt macht, habe auf den Flaggenwunsch reagiert. Dabei sei der Regenbogen und die Tour gerade im sehr ländlichen Raum wichtig für alle, die noch kein Coming Out hatten. In den allermeisten Beratungen der Landeskoordinierungsstelle gehe es nämlich um das Bekenntnis der Homosexualität gegenüber den Eltern, der Familie, der Frau und Freunden, so Bergmann. Es sei hilfreich, wenn das in einem homofreundlichen Umfeld geschehe.

Denn natürlich sei die Regenbogenflagge lediglich ein Symbol, doch auch ein sichtbares Bekenntnis. Tatsächlich würden sich einige Kommunen mit dem Argument, da könne ja jeder eine Fahne hissen wollen, vor dem Aufziehen des Regenbogensymbols drücken, sagt Lars Bergmann. Dieses Argument könnte allerdings im kommenden Jahr seine Gültigkeit verlieren. Der Landtag plant eine Neufassung der brandenburgischen Flaggenverordnung. Die soll es Kommunen überlassen, ob sie am 1. Mai die Regenbogenflagge hissen oder am 25. November ein Zeichen gegen die Gewalt an Frauen setzen – auch ohne einen Beschluss.