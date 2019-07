Bauernverband gründet Netzwerk für Landwirt-Azubis

Marco Winkler

Liebenwalde (MOZ) In seinem Büro in Liebenwalde hängen landwirtschaftliche Sprüche an den Wänden. Die Palette reicht von "Gans schön schlau" über "Hier blüht dir was!" bis "Ich kam, säte und siegte". Ralph Wittwer ist seit Mai der neue Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Oberhavel/Barnim. Seine Vorgängerin, Heidemarie Scholze, schaut noch zwei- bis dreimal im Monat vorbei. Für den fließenden Übergang.

Der Neustrelitzer Ralph Wittwer, 51 Jahre alt, will vor allem die Öffentlichkeitsarbeit des Bauernverbandes voranbringen. "Wir müssen stärker präsent sein", sagt er. In Oberhavel seien etwa 40 Prozent der Landwirte organisiert, in Barnim sind es nicht einmal 20 Prozent. Eine geringe Zahl. "Das müssen wir zusammen mit dem Vorstand angehen." Präsentationen auf der Landpartie oder der Zehdenicker Lehrstellenbörse helfen. "Wir wollen das ausbauen." Neue Angebote sollen geschaffen werden.

Konzept noch nicht ausgefeilt

"Wir sind dabei, ein Ausbildungsnetzwerk zu gründen", sagt Ralph Wittwer. Die Barnimer Kollegen hätten den Hut auf. Aber die Aktion soll sich nicht auf einen Landkreis oder eine Region beschränken. Oberhavel und der Bauernverband Uckermark sitzen mit im Boot. Ziel sei es, den Beruf des Landwirtes und den des Tierwirtes im ausgedünnten, weitläufigen Land auf sichere Füße zu stellen.

Wenn ein Landwirt zwar einen Azubi haben könnte, aber die Lehreinheiten am Tier nicht durchführen kann, weil er keine besitzt, soll der dementsprechende Ausbildungsberuf trotzdem angeboten werden – in Kooperation mit einem Tierbetrieb. Der Azubi lernt dann dort ein paar Wochen den Umgang mit Sauen oder Kühen.

Noch ist das Konzept nicht bis ins letzte Detail ausgereift. "Wir wollen aber anfangen und Schritt für Schritt alle grünen Berufe dazu holen", sagt der gelernte Förster. Besonders die Bio-Betriebe hätten ein Interesse daran, ihre Lehrlinge einmal in konventionell arbeitende Landwirtschaftsunternehmen zu schicken. Wichtig sei laut Wittwer, dass die Azubis spätestens im dritten Jahr ihren Führerschein machen, um die ganze Technik bedienen zu können. Die finanzielle Unterstützung müsse noch geregelt werden.

Das Netzwerk soll schon in diesem September greifen. Ralph Wittwer setzt darauf, noch mehr Betriebe für das Projekt zu gewinnen. "Je mehr sich beteiligen, desto besser", sagt er. Interessierte können sich bei ihm unter 033054 90170 melden. Selbst wenn die Landwirte derzeit eher andere Probleme plagen.

Die Wärme, aber vor allem der weiterhin ausbleibende Regen macht den Bauern in Oberhavel zu schaffen. Ralph Wittwer hat sich im Kreis umgehört: "Für den Roggen kommt der Regen schon etwas zu spät. Beim Mais müssen wir die nächsten Wochen abwarten."

Dennoch habe er vernommen, dass die Situation nicht so kritisch sei wie im Vorjahr. "Die Landwirte, mit denen ich gesprochen habe, rechnen mit Ernteeinbußen zwischen fünf und 30 Prozent." Schlimmer wiegt wohl das ausbleibende Wasser. "Die Speicher sind leer, bisher konnte der wenige Regen nicht die Trockenheit von 2018 kompensieren."

Ralph Wittwer lebt sich im neuen Job ein, pflegt Kontakte. "Landwirte sind ein hervorragendes, aber eigenes Völkchen", sagt er. Man muss lernen, sie zu verstehen. "Sobald man es in die Küche eines Landwirts geschafft hat, ist man angekommen."