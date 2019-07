Ganz in Weiß wird heute im Schlosspark geschlemmt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Vorfreude ist groß. Heute ab 18 Uhr ist es wieder soweit: das "Picknick in Weiß" lockt in den Oranienburger Schlosspark. Bei freiem Eintritt kann gemeinsam gefeiert und das Wir-Gefühl beschworen werden.

Vor drei Jahren, zur 800-Jahrfeier der Stadt Oranienburg, veranstaltete die Tourismus & Kulturgesellschaft (TKO) erstmals ein "Picknick in Weiß". Wegen des großen Erfolges findet die beliebte Veranstaltung seitdem jedes Jahr statt. Denn sie war von Beginn an ein Renner, ein Selbstläufer. Vermutlich lag es daran, dass das "Picknick in Weiß" perfekt ins Festjahr 2016 passte und damit das Wir-Gefühl in der Stadt, das es so seit der Landesgartenschau 2009 nicht mehr gegeben hatte, wieder erwachte.

Gemeinsam stellten die Menschen mit großem Elan einen unvergesslichen Festumzug auf die Beine, erlebten im Juni 2016 Festtage voller toller Ereignisse – darunter eben auch das "Picknick in Weiß". Dabei waren und sind einmal mehr die Gäste die Akteurinnen und Akteure, die sich gemeinsam ein tolles Erlebnis schaffen.

Das wird heute wieder so sein, wenn die Besucher ganz in Weiß mit Tischen, Stühlen, Dekoration, Geschirr und Essen in Taschen und Körben Oranienburgs größten Garten betreten, sich ein schönes Plätzchen suchen und zusammen genießen. Die Sichtachse zwischen historischem Portal und Schlosspark-Teich samt Fontäne wird dann zum vierten Mal eine einzige große Festtafel mit vielen Hundert Gästen sein.

Die einzigartigen Artistokraten, die Oranienburg immer wieder aufs neue begeistern, werden den Abend auf ihre ganz spezielle akrobatische und mitreißende Art und Weise bereichern. Auch die "Oranienburger Schloßmusik" ist mit einem kleinen Ensemble mit von der Picknick-Partie und versteht es vortrefflich die passenden musikalischen Akzente zu setzen.

Da der Hochsommer sich vorübergehend wohl ein wenig verabschiede, empfiehlt es sich, ein weißes Jäckchen oder Ähnliches bei sich zu tragen oder eine weiße Decke mitzubringen. Wichtig: Wer nicht in Weiß erscheint, darf leider nicht mitpicknicken!