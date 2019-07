Optik vs. Energie: Duell am Wahlsonntag?

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Brandenburg hat am 1. September die Wahl. Womöglich kommt es an dem Tag sogar zum Landes-Duell im Fußball. Laut vorläufigem Spielplan des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV), zu finden auf www.fupa.net, fällt die Regionalliga-Begegnung des FSV Optik Rathenow mit dem Ligafavoriten FC Energie Cottbus auf den 7. Spieltag.

Es ist ein Heimspiel für die Havelländer. Ob dieses märkische Derby tatsächlich am Wahlsonntag ausgetragen wird oder schon am Freitag oder Samstag, ist noch offen. Konkretisierungen werden erst an diesem Samstag während der Regionalliga-Staffeltagung des NOFV in Berlin vorgenommen.

Die letzten Begegnungen zwischen Rathenow und Cottbus gab es im brandenburgischen Landespokal. Sowohl im Mai 2019 (Finale) als auch im März 2017 (Halbfinale) siegten die Niederlausitzer mit 1:0 im Havelland. Das letzte Punktspiel zwischen beiden gab es im Frühling 1996. Im heimischen Stadion der Freundschaft hatte der FC den FSV mit 5:0 besiegt. Optik stieg nach der Regionalligasaison ab, Energie entwickelte sich derweil zum nordostdeutschen Spitzenverein, der im Sommer 2000 in der Bundesliga ankam.