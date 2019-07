Renommierter Klangkörper im beschaulichen Niemegk

Bärbel Kraemer

Niemegk Der Mittagstisch im Speisesaal der Firma B.O.S.S. in Niemegk ist abgeräumt. Die Geräuschkulisse wandelt sich. Wo eben noch die Hortkinder der benachbarten Robert-Koch-Grundschule zu Mittag gegessen haben, entsteht ein Konzertsaal. Tiefgreifende Veränderungen sind dafür nicht erforderlich.

"Wir haben auch schon in Beelitz in einer Turnhalle, hier im Niemegker Lindenhof, auf der Seebühne im Wiesenburger Park und in Kirchen gespielt", sagt Jaqueline Sahm. Sie ist "REACH" Projektleiterin. "REACH" steht für ein mehrjährigen Projekts der Brandenburger Symphoniker, dass von der Bundesregierung im Rahmen des Programms "Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland" gefördert wird. Das im Bundeswettbewerb ausgezeichnete Konzept der Brandenburger Symphoniker sieht vor, Bürger auch in kleineren Orten mehr Möglichkeiten zu bieten, hochwertige Musikangebote zu erleben. "Dabei sind Konzerte an ungewöhnlichen Spielstätten angedacht ebenso wie die Wiederbelebung kultureller Räume. Musikalisch-künstlerische Prozesse sollen mit mehrtägigen Aufenthalten der Musiker erlebbar gemacht werden", so Sahn weiter.

Eröffnet wurde das quasi viertätige Gastspiel des renommierten Klangkörpers im beschaulichen Niemegk bereits Tage zuvor. Im früheren Gasthof Lindenhof war ein Kompositionsworkshop angeboten worden. Am Tag darauf hatten die Niemegker Gelegenheit, am gleichen Ort ein Sinfoniekonzert der Brandenburger Symphoniker zu besuchen. Werke von Franz Liszt, Carl Maria von Weber, Ludwig van Beethoven und Werke des Kompositionsworkshops vom Vortrag wurden zu Gehör gebracht.

Mit dem Kinderkonzert im Speisesaal der Niemegker Schulküche wird der Klassikreigen fortgesetzt.Bereits am Vormittag waren Musiker mit ihren Instrumenten in der Niemegker Kita "Spatzennest" zu Besuch. Unter dem Motto "Kita macht Musik" erzählten sie den Mädchen und Jungen von ihrer Arbeit und erklärten Instrumente - die der Nachwuchs natürlich auch anfassen und ausprobieren durfte.

Als sich der Speisesaal dann am Nachmittag in eine kleine Konzerthalle verwandelt hatte, sitzen auch einige Kita-Kinder im Publikum. Das Märchen vom "Gestiefelten Kater" ist angekündigt. Dann heißt es auch schon "... es war einmal". Die Streicher des Kammerorchesters "Amarone" - Philippe Perotto, Katrin Kösler, Geraldo Brandigi, Joachim Köhler - betreten ihre ungewöhnliche Bühne. Ihr Publikum im Alter von fünf Jahren aufwärts lernen einen Kater kennen, der einem armen Müllersohn zum großen Glück verhilft. In die Welt der Töne eingetaucht, erfahren die Kinder wie sich ein anfangs verschlafener, dann aber listiger und kluger Kater anhören kann. Wie Gefühle wie Angst und Freude von Instrumenten getragen werden können. Dazwischen erzählt der Brandenburger Schauspieler Steffan Drotleff das Märchen in zeitgemäßer Sprache. Die Streicher von "Amarone" untermalen den Text und lassen in instrumentalen Zwischenspielen das erzählte Geschehen nachwirken. Über eine Stunde ist es Mucksmäuschen still, lassen sich die Kinder in eine für viele neue musikalische Welt entführen.

Am Ende gibt es natürlich ein Happy-End - wie im "wirklichen" Märchen. Mit Hilfe des Katers wurde aus dem Müllersohn Gottlieb ein König, der eine wunderschöne Prinzessin heiratete. Die Musiker von "Amarone" wurden mit viel Applaus aus Kinderhänden belohnt.

Am Tag darauf verabschiedete sich der renommierte Klangkörper mit einem weiteren Konzert aus der Stadt. Im Niemegker Lindenhof präsentierten die Brandenburger Symphoniker "Magische Filmmomente". Einzigartig, fantastisch!