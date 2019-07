Landtagskandidaten sollen Position beziehen

Matthias Henke

Oberhavel Ende des Monats will die Bürgerinitiative (BI) "L15 – Schwerlasterfrei!" ein weiteres Mal das Gespräch mit dem Holzverarbeiter SwissKrono aus Heiligengrabe suchen, der mit seinen Transportern für einen wesentlichen Teil des Verkehrs verantwortlich zeichnet. Darüber informierte Eveline Wienold von der BI.

Im Ergebnis eines ersten Treffen der Initiative Ende März habe es bereits ein Gespräch mit SwissKrono-Geschäftsführer Hendrik Hecht gegeben. Er habe sich offen für die Belange der BI gezeigt und die Teilnahme an einer nächsten Sitzung der Initiative bereits zugesagt. Seine Sicht auf die Situation wolle er ebenso darlegen wie mögliche Lösungsvarianten. Er räume der Verlagerung der Transporte auf die Bahn den Vorrang ein, so Wienold weiter. Gleichzeitig sei betont worden, dass dem Unternehmen diesbezüglich die Hände gebunden seien, da man in Bezug auf die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken abhängig von der Bundespolitik sei.

Eine weitere Zusammenkunft der BI gab es im Juni in Menz. 18 Vertreter aus sieben Orten entlang der L 15 in der Uckermark, Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin nahmen daran teil. Bekräftigt wurde die Forderung nach einer schnellstmöglichen Einflussnahme von politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen zur Abwendung der mit Schwerlastverkehr entstehenden Gefahren und Belastungen für Einwohner und Gäste der betroffenen Orte.

In der weiteren Beratung erfolgte eine Information der Anwesenden zu Möglichkeiten der Erfassung und Auswertung des Lkw-Verkehrs auch auf Landes- und Gemeindestraßen, so Wienold weiter. Dieser Lösung, welche bei richtiger Gestaltung auch Mautausweichverkehr vermeiden helfen könne, sei von allen Anwesenden eine hohe Bedeutung beigemessen worden.

Das Treffen mit dem SwissKrono-Chef werde nun in Abhängigkeit von dessen Terminplan festgezurrt. Die Mitglieder der BI haben angekündigt, seine Bereitschaft, Fragen beantworten zu wollen, zu nutzen. Weitere Vorhaben seien die Vorbereitung von zwei Petitionen hinsichtlich der Reaktivierung der Bahntrasse Wittstock–Mirow sowie der gestaffelten Maut für alle Straßenklassen und außerdem die Erarbeitung eines Fragenkatalogs an die Kandidaten für die Landtagswahl. Weitere Interessierte sind zur Teilnahme am nächsten BI-Treffen eingeladen. Rückfragen zum Termin an reimundahlheit@t-online.de.