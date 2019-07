Zehdenick geht das Bauland aus

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Markt für Eigenheimgrundstücke ist so gut wie leergefegt. Selbst Baulücken, die vor zehn Jahren noch keiner haben wollte, sind jetzt heiß begehrt. Um nicht von der Entwicklung abgekoppelt zu werden und den Wettstreit mit anderen Kommunen zu verlieren, will die Stadt Zehdenick schnell Nägel mit Köpfen machen.

Zumal die Stadt bereits über bestätigte Bebauungspläne für den Robinienweg-Nord und ein Areal an der Falkenthaler Chaussee besitzt. Nur müssten diese Areale noch erschlossen werden, also Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt und Straßen gebaut werden. Dafür fehlt aktuell im Haushalt das Geld. Deshalb haben die Stadtverordneten auf Antrag der Fraktion "Gemeinsam für Zehdenick/FDP" die Verwaltung beauftragt, bis Mitte September einen Nachtragshaushalt aufzustellen, damit schnell mit der Erschließung und der späteren Vermarktung der Grundstücke begonnen werden kann. Ob es aber diesen Nachtragshaushalt tatsächlich geben wird, ließ Kämmerin Verena Rönsch offen. Aufgrund der Haupturlaubszeit in der Stadtverwaltung sei es nahezu unmöglich, einen Nachtragshaushalt in der Kürze der Zeit aufzustellen. Sie hält den Zeitplan für "sehr sportlich". GfZ-Fraktionschef André Witzlau begründete die Notwendigkeit eines Nachtrages zudem noch damit, dass ja auch der neue Bürgermeister, Bert Kronenberg (parteilos), womöglich noch Wünsche habe, die im Etat noch nicht enthalten sind. Trotz aller Warnungen der Fachbereichsleiterin stimmten die Abgeordneten mit 15 Ja- und sechs Enthaltungen für den Antrag.