Neue Postfiliale in Neuruppin eröffnet

Eckhard Handke

Neuruppin Eine neue Filiale der Deutschen Post gibt es seit Dienstag in der Neuruppiner Bilderbogenpassage. Im Geschäft Lotto-Tabak-Presse von Patricia Keske wurde diese pünktlich um 7 Uhr eröffnet.

Gudrun Benda, Vertriebsmanagerin der Deutschen Post, und Sandra Vogt, die künftig auch die Aufgaben der Post-Filiale übernimmt, brachten am Morgen noch schnell das Symbol der Deutschen Post am Schaufenster an. Die Filiale ist nun immer montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Kunden können dort Pakete und Päckchen abholen und abgeben.

Der neue Standort soll jenen in der Karl-Marx-Straße 70 ersetzen, die am 30. Juni geschlossen wurde, teilte die Post mit.