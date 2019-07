Neuruppiner öffnen ihr Höfe

Von Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die erste Runde war ein voller Erfolg. Im Zuge der Aktion "Hereinspaziert" haben Neuruppiner bereits Mitte Mai einen Blick auf ihre Höfe und in ihre Gärten ermöglicht. Wer damals keine Gelegenheit hatte, dabei zu sein, sollte sich den 20. Juli im Kalender notieren. Dann findet die zweite Runde von "Hereinspaziert" statt.

Von 14 bis 18 Uhr können Besucher durch die Innenstadt spazieren und an insgesamt zwölf Stationen Halt machen. Diese erstrecken sich von der Virchowstraße über die Klosterstraße und die Schifferstraße bis hin zum Schulplatz. Doch Anschauen und Flanieren ist längst nicht alles, wie Uta Bartsch als Organisatorin sagt. Die Hofbesitzer haben für ihre Gäste Programme vorbereitet. Dabei dreht sich alles um ihre Häuser, deren Nutzung und – natürlich – Fontane.

In der Virchowstraße 22 und 23 haben sich die Künstlerin Cornelia Felsch und ihre Nachbarin Christine Augustin zusammengetan. Vor Ort werden Aquarelle gemalt. Die beiden Frauen plaudern außerdem über den einstigen Hausbewohner Martin Ebell. In der Siechenstraße 1b, dem Fiddlers Inn, liest Hausherr Ralf Berkes aus Fontanes Schottlandreisen, begleitet von schottischer Folkmusik der Band Northern Company aus Newcastle.

Die Karl-Friedrich-Schinkel-Gesellschaft widmet sich im Hof des Predigerwitwenhauses in der Fischbänkenstraße 8 der Beziehung zwischen Literatur und Architektur. Der Hof des Klosterhofes von Marco Leppin in der Poststraße 30 bis 32 ist nicht nur in der Vorweihnachtszeit einen Ausflug wert, sondern auch während der Aktion "Hereinspaziert". Leppin führt im Hofensemble mit Infotafeln durch Fontanes Wanderungen. In den alten Werkstattgebäuden hat er Fontanes Arbeitszimmer und eine Apotheke aus dem Jahr 1860 nachgebaut. Auch der ASB-Seniorentreff in der Klosterstraße 4 bis 5 beteiligt sich. Dort erwarten Besucher Fontane-Kaffee nach alten Rezepten, Live-Musik und Fontanetexte.

Bienen in der Stadt

Bereits beim ersten Mal war der Hof der Familie Güthenke in der Erich-Mühsam-Straße 14/15 einer der Besuchermagnete der Aktion. Mitten in der Stadt leben dort Bienen. Was diese und Fontane verbindet, erfahren Besucher auf dem Hof der Kultur-Imkerei. Ulrike Stinnes zeigt in der Bergstraße 3a den Birnbaum "Die gute Luise". Dazu gibt es Bilder, Gedichte und Wissenswertes zur Birne und zu verschiedenen Birnensorten.

Infos rund um Kräuter, Blumen und Insekten bekommen Besucher in der Schifferstraße 18 bei Familie Hoffmann. Dazu sind Akkordeon-Musik und Fontane-Poesie zu hören. Familie Gröschke in der Rudolf-Breitscheid-Straße 26 ist ebenfalls dabei. Dieser Garten ist laut Uta Bartsch besonders üppig und geheimnisvoll. Dort hat sich Liedermacher Reimund Scheel mit Fontane-Songs und anderen Titeln angemeldet.

Blick auf Festpiele

Organisatorin Uta Bartsch nimmt selbst auch an "Hereinspaziert" teil: In der Präsidentenstraße 47 direkt am Braschplatz zeigt sie ihren Garten. Vor Ort gibt es einen Vorgeschmack auf die Produktionen der Fontane-Festspiele und des Theatersommers Netzeband. Regisseur Frank Matthus stellt Masken und Kostüme aus "Ellernklipp" vor und liefert um 15 Uhr mit Schauspielern eine Probelesung aus "Effi in der Unterwelt".

Ganz in der Nähe und ebenfalls am Braschplatz, in der Karl-Marx-Straße 50, bereitet Apothekerin Astrid Weick auf dem Hof der Zieten-Apotheke mit Freunden einen musikalisch-literarischen Nachmittag vor. Immer zur vollen Stunde gibt es dort Musikstücke, Balladen und Geschichten aus Fontanes Leben.

Um Kräuter geht es auf dem Hof des Ladens "Herr Fontane" am Schulplatz. Mit Profi-Unterstützung von Dr. Kristin Peters stellen Laden-Besitzerin Kristina Hannaleck und ihr Team mit den Besuchern Aufstriche, Salze und Dinkelbrot aus Kräutern her.

Wer den 20. Juli verpasst, hat noch eine letzte Chance, sich die Oasen hinter Fassaden anzuschauen: Am 14. September findet noch einmal eine Hereinspaziert-Aktion statt.