Theatersommer Netzeband zeigt "Urfin und seine Holzsoldaten"

Siegmar Trenkler

Netzeband (MOZ) Der Theatersommer Netzeband zeigt wieder das Familienstück "Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten".

Alexander Wolkows Geschichte von Elli, die mit ihrem Hündchen Totoschka durch einen Wirbelsturm aus Kansas ins Zauberland transportiert wird, wo sie drei Begleitern beim Erfüllen ihrer sehnlichsten Wünsche helfen muss, war 2016 ein großer Erfolg für Regisseurin Christine Hofer. Im vergangenen Jahr inszenierte sie mit "Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten" die Fortsetzung der Geschichte, die den Guts­park in Netzeband in die vom mächtigen Zauberer Goodwin regierte Smaragdenstadt verwandelt hatte. Auch diese Geschichte lief sehr erfolgreich. Ein zweites und damit letztes Mal wird das Familienstück des Theatersommers ab diesem Wochenende gezeigt.

In dem Stück hat der Tischler Urfin (Recardo Koppe) mithilfe eines Zauberkrauts eine Armee aus nahezu unverletzbaren Holzsoldaten erschaffen. Der Scheuch (Uschi Schneider) hat die rettende Idee, die Krähe Kaggi Karr nach Kansas zu entsenden, um Elli (Daria Monciu) um Hilfe zu bitten. Das Mädchen macht sich auf den Weg und trifft bei seiner Rettungsaktion auch wieder alte Bekannte wie den eisernen Holzfäller (Andreas Klein) oder den tapferen Löwen (Hans Machowiak). In größeren und kleineren Rollen sind natürlich auch wieder Kinder und Jugendliche aus der Region zu erleben.

Regisseurin Christine Hofer hatte 2018 noch schweren Herzens angekündigt, nach ihrem Engagement Leiterin der Sparte "Kinder- und Jugendtheater" am Landestheater Eisenach nicht mehr in Netzeband arbeiten zu können. Für die Wiederaufnahme des Familienstücks kehrt sie aber noch einmal kurzzeitig zurück. "Ich bin froh, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe", sagte sie. Auch ansonsten ist das Kernteam, das dort in den vergangenen Jahren erfolgreich gearbeitet hat, nahezu unverändert.

Die Aufführungen beginnen jeweils um 15 Uhr im Gutspark hinter der Temnitzkirche in Netzeband. Premiere ist am Sonnabend, 6. Juli. Danach wird das Stück sechs Wochen lang immer sonntags gezeigt: am 7., 14., 21. und 28. Juli sowie am 4., 11. und 18. August. Karten können bei der Touristinformation Rheinsberg bestellt werden unter 033931 34940, per Email an tourist-information@rheinsberg.de oder auf der Webseite www.theatersommer-netzeband.de.