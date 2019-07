HGA

Velten (MOZ) Bereits am Wochenende haben bisher unbekannte Personen versucht, in das VeltenerOfen- und Keramikmuseum an der Wilhelmstraße einzubrechen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Einbruchsversuch sei aber misslungen. An einer rückwärtigen Tür seien frische Hebelspuren festgestellt worden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 200 Euro.