Verkehr in Hennigsdorf rollt einen Tag lang eingeschränkt

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Zu Verkehrseinschränkungen auf der Havelbrücke wird es am Donnerstag nächster Woche kommen. Nach Auskunft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Eberswalde wird wegen der Verkehr wegen einer erneuten Prüfung der Brücke am 11. Juli von 9 bis 15 Uhr einspurig per Ampel über die Havel geführt. Die Brücke war erst im April kontrolliert worden. Damals empfahl der Prüfingenieur, sie alle Vierteljahr einer Sonderprüfung zu unterziehen. "Es geht darum, den Rost in den Spannungsgliedern der Brücke im Auge zu behalten", erläuterte Peter Münch, Vize-Chef des Landesamtes. Dabei wird das Bauwerk mittels eines auf einem Schiff befindlichen Hubsteigers auch von unten begutachtet. Dass die Brücke statt einmal im Jahr nun in jedem Quartal genau angeschaut wird, habe damit zu tun, dass die Spannstähle plötzlich versagen könnten.

Die Havelbrücke – Hennigsdorfs meistbefahrene Einfallstraße – soll voraussichtlich ab 2020 durch einen Neubau ersetzt werden.