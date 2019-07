MOZ

Neuenhagen (MOZ) Am Dienstag gegen 12 Uhr ist ein LKW aus Neuenhagen kommend an der Abbiegung auf die L 33 in Richtung Berliner Ring umgekippt. Der Fahrer wurde verletzt und im Rettungswagen behandelt. Für anderthalb Stunden musste die Kreuzung voll gesperrt werden. Der LKW war mit einem Müllcontainer beladen, dessen Inhalt neben der Straße landete. Der Schaden beträgt circa 20 000 Euro. Die Aufräumarbeiten dauerten bis gegen 17 Uhr.