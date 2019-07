Kapan brach den Bann

Yasmine Nießner

Rathenow Gegen die "German International Soccer Academy Schüttorf", so lautet nun die offizielle Bezeichnung, gewannen die Fußballer des FSV Optik Rathenow mit 2:0.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten erlangte der Mix aus Stammpersonal und Probanden allmählich ein spielerisches Übergewicht. Wieder dabei waren Yavuz Aydogdu und Süleyman Kapan, deren Urlaub beendet ist. Im Tor wechselten sich erneut die beiden Schlussmänner aus dem ersten Test ab.

Zu Beginn war es recht offen, die Soccer-Academy kam zu einigen Gelegenheiten. Herausreden kann sich im Kader beim FSV kein Spieler mehr, die Partie fand auf Platz 2 statt und dort war das "Coaching Eye" im Einsatz. Da wird es sicher eine detaillierte Auswertung geben.

Auf Rathenower Seite hatte der Testakteur mit der Nummer 8 drei Gelegenheiten, auffälligster Spieler war jedoch ein anderer. Im Sturm versuchte sich nämlich Glody Zingu. Der bei Hertha BSC ausgebildete Deutsch-Angolaner kam in Berlin 57 Mal in der Nachwuchs-Bundesliga zum Einsatz. In der Regionalliga kamen für Hertha BSC II, Viktoria Berlin, die TSG Neustrelitz und Rot-Weiß Erfurt weitere 109 Einsätze hinzu.

Jetzt, mit 25 Jahren, hat er sich gegen eine Profikarriere entschieden. "Glody passt hervorragend in unser Konzept und hinterließ bislang einen sehr guten Eindruck", so Ingo Kahlisch. Also erster Neuzugang? "Letzte Details klären wir nächste Woche", so der Trainer.

Eigentlich ist Glody Zingu aber Außenverteidiger. Das sahen die Zuschauer in der zweiten Hälfte, als er auf seiner Stammposition viel besser zurecht kam. Die Führung bereitete dann jedoch ein anderer Proband vor, im Nachsetzen traf Süleyman Kapan zum 1:0.

Viel schöner war Süles zweiter Treffer, bei dem er aber knapp im Abseits stand. So dauerte es bis kurz vor Schluss, ehe durch ein Zusammenspiel zweier Testakteure der 2:0-Endstand erzielt wurde.

An diesem Samstag (6. Juli) trifft die Optik-Elf auf den Berliner AK. Anstoß am Vogelgesang ist um 14 Uhr.