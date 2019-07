Wohnungswirtschaft will weniger investieren

dpa

Berlin (dpa) Viele Vermieter in Berlin befinden sich in diesem Sommer in einer Art Schockstarre: Erst die Debatte um Enteignungen und nun konkrete Pläne des Senats für einen Mietendeckel. Der Wohnungsverband warnt vor den Folgen. Und untermauert eine verblüffende Einschätzung mit Zahlen.

Berlins Wohnungswirtschaft sieht sich im Falle eines Mietendeckels gezwungen, Investitionen und Neubau massiv zurückzufahren. Das ergab eine am Mittwoch vorgestellte Umfrage des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), an der 80 der rund 140 Mitglieder teilnahmen.

Demnach gehen rund 90 Prozent der Unternehmen davon aus, dass sie nach einem vom Senat geplanten Stopp für Mieterhöhungen komplette oder deutliche Abstriche bei energetischen oder altersgerechten Modernisierungen machen. Zwei Drittel prognostizieren starke Rückgänge beim Neubau.

Knapp 90 Prozent erwarten erhebliche Einschnitte bei Investitionen in das Wohnumfeld, 55 Prozent bei der Instandhaltung. Eine Reduzierung der Gelder für soziales Engagement wäre für 71 Prozent die Folge.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat hatte sich Mitte Juni auf Eckpunkte für einen Mietendeckel geeinigt: Die Mieten sollen für fünf Jahre eingefroren werden, um die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu beruhigen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einem solchen Mieterhöhungsstopp. Bis Herbst soll ein Gesetzentwurf vorliegen.

Dem BBU gehören kommunale, genossenschaftliche, kirchliche und private Wohnungsunternehmen an. BBU-Vorstand Maren Kern sagte, die Senatspläne hätten bei vielen Mitgliedern "Entsetzen" ausgelöst, vor allem bei den Genossenschaften.

"Gerade sozial agierende Unternehmen wären von einem Mietendeckel in besonderer Weise betroffen, auch kleine Vermieter." Viele seriös wirtschaftende Vermieter kämen durch die erwarteten Mietausfälle in eine Schieflage, sie könnten allgemeine Kostensteigerungen dann nicht mehr auffangen.

Die Umfrage zeige auch, dass eine Zunahme unsanierter Bestände drohe, so Kern. "Das kann nicht Sinn der Übung sein." Sie appellierte an den Senat, in einen "konstruktiven Dialog" mit der Wohnungswirtschaft einzutreten, um gemeinsam praktikable Lösungen zu finden. "Einen solchen Dialog hat es bisher nicht gegeben."

Kern räumte ein, dass auf dem Wohnungsmarkt wegen einiger "schwarzer Schafe" weitere Regulierungen nötig sein könnten. Diese müssten aber ausgewogen sein. Als Beispiele nannte sie eine Absenkung der Obergrenze für Mieterhöhungen von 15 auf 10 Prozent in drei Jahren, ein Erschweren von Eigenbedarfskündigungen und der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen oder mehr Kündigungsschutz für ältere Mieter. Auch eine Kopplung von Mieterhöhungen an die Inflationsrate hält Kern für denkbar, wie sie auf Nachfrage sagte.

Der BBU-Vorstand widersprach dem Eindruck, die Mieten stiegen in Berlin explosionsartig. Die Warmmieten im Bestand der Mitgliedsunternehmen, die 43 Prozent der Berliner Mietwohnungen bewirtschaften, seien 2018 im Vergleich zum Vorjahr "in vertretbarem Maße" um 2,5 Prozent auf 8,90 Euro je Quadratmeter gestiegen. In den Jahren davor waren die Steigerungsraten etwas niedriger. Zudem stiegen die Haushaltseinkommen schneller als die Mieten, so Kern.

"Ich kann da keine Mietenexplosion erkennen", sagte sie. Hingegen sei der Begriff Explosion bei Bau- und Grundstückskosten angebracht. Dies sei im Hinblick auf den weiter nötigen Neubau, in den die BBU- Unternehmen auf Rekordniveau investierten, problematisch.

Kern verwies ergänzend darauf, dass andere deutsche Großstädte ein deutlich höheres Mietenniveau aufwiesen als Berlin. Die durchschnittliche Mietspiegelmiete in München betrug demnach zuletzt 11,69 Euro kalt, in Hamburg 8,44 Euro und in Berlin 6,72 Euro. Die BBU-Unternehmen liegen bei 6,15 Euro.

Den durchschnittlichen Mietenanstieg über die vergangenen knapp 20 Jahre bezifferte der BBU auf 2,1 Prozent in München, 2,3 Prozent in Hamburg und 2,8 Prozent in Berlin. "Berlin bleibt bezahlbar", so Kern. Und: "Die soziale Wohnungswirtschaft ist Teil der Lösung, nicht des Problems."