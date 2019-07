Aus der Puschkinstraße in die Psychiatrie

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Was einen 21-jährigen Syrer in Rathenow dazu brachte, am späten Montagabend gewalttätig zu werden, ist noch unbekannt. Laut Angaben der für das Havelland zuständigen Polizeidirektion West wurde der Mann in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Das 22-jährige Gewaltopfer musste sich indes im Krankenhaus behandeln lassen.

Was war geschehen? Die Polizei geht laut eigener Darstellung davon aus, dass der 22-Jährige in Begleitung eines 17-Jährigen, beide Deutsche, aus Richtung Lutherplatz kommend durch die Jahnstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Ring lief. Auf Höhe des Gymnasiums soll ihnen der Syrer entgegen gekommen sein und soll unvermittelt und ohne erkennbaren Hintergrund den 17-Jährigen angegriffen haben. Der aber konnte den versuchten Tritten ausweichen, wie es heißt. "Im Anschluss wandte sich der Mann dem 22-Jährigen zu und schlug diesem mit einem Gegenstand mehrmals auf den Kopf", wie die Polizei weiter mitteilt. Zwischen dem Tatverdächtigen und dem 22-Jährigen soll es daraufhin zu einer Rangelei gekommen sein, infolgedessen der Tatverdächtige den Geschädigten durch einen Biss verletzt und sodann die Flucht ergriffen haben soll, verfolgt vom 22-Jährigen.

Die Polizei war inzwischen im Einsatz und schnappte den Syrer in der Puschkinstraße. Er soll einen derart psychisch auffälligen Eindruck gemacht haben, dass ein Notarzt hinzugezogen wurde, der die Zwangseinweisung veranlasste.