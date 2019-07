MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Polizisten haben wegen einer Ruhestörung am frühen Dienstagmorgen bei einer Wohnung in der August-Bebel-Straße in Fürstenwalde geklingelt.

Vor Ort trafen sie zwei Männer (19 und 27) an. Der Ältere stand dermaßen unter Drogeneinfluss, dass er in die Klinik gefahren werden musste.

Die Beamten stellten einen Schlagstock sowie Drogentüten und -utensilien sicher, die auf einen Handel hindeuten, und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.