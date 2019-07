Brände in Oberhavels Wäldern werden meist gelegt

Klaus D. Grote

Oberhavel (MOZ) Polizei, Feuerwehr, Kreisverwaltung und Kommunen bitten die Bevölkerung um Hinweise zu Brandstiftungen in Wäldern und auf Feldern. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Gerd Ritter geht davon aus, dass die meisten Feuer vorsätzlich gelegt wurden.

Allein in diesem Jahr habe es "18 ganz klare Brandstiftungen" gegeben, sagte Oberhavels Kripochef Axel Walter am Mittwoch nach einem Arbeitstreffen zu den anhaltenden Waldbränden im Landratsamt mit Vertretern von Feuerwehr, Polizei, Forstverwaltung und Kommunen. Seit 2014 sei dauerhaft eine eigene Ermittlungsgruppe tätig. Diese gehe bei den Waldbränden von drei Komplexen aus, die unterschiedlichen Tätern zuzuordnen seien. Walter appellierte an die Bevölkerung, jeden Hinweis zu verdächtigen Personen weiterzugeben. Die Städte Oranienburg und Liebenwalde sowie die Gemeinde Löwenberger Land haben zusammen eine Belohnung in Höhe von 15 000 Euro ausgesetzt – für Hinweise, die zur Überführung und Verurteilung eines Täters führen können.

Die Feuerwehren des Löwenberger Landes wurden allein am Sonntag bis zu fünf mal alarmiert. Sechs Löschzüge mit 160 Einsatzkräften rückten aus. "So langsam geraten die Kameraden an ihre Kapazitätsgrenzen", sagte Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD). In diesem Jahr hätten es die freiwilligen Feuerwehrleute seiner Gemeinde bereits auf 1 100 Einsatzstunden gebracht.