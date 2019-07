HGA

Hennigsdorf (MOZ) Eine Frau meldete sich heute gegen 11.30 Uhr bei der Polizei und gab an, dass sie in der Fontanestraße einen Mann mit Cowboyhut und roter Weste sowie einer Langwaffe auf dem Gehweg gesehen hätte. Mehrere Polizeibeamte rückten daraufhin aus und konnten den Mann – einen 56-jähriger Oberhaveler – noch in der Straße feststellen.

Er hatte keine Waffe dabei und gab an, dass es sich um eine motorisierte Heckenschere gehandelt hätte. Die konnte er auf einem Gartengrundstück auch vorweisen. Die Beamten ließen sich seine Wohnung zeigen, in der sie ein Luftdruckgewehr und eine Brauchtumswaffe, die nicht näher beschrieben wurde, fest- und sicherstellten. Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde aufgenommen.