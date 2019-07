MOZ

Erkner (MOZ) Alarmierte Polizisten haben am Dienstagmorgen zwei Männer, die im Zug randalierten, am Bahnhof Erkner in Empfang genommen.

Ein Betrunkener wollte zuschlagen – die Polizisten nahmen ihn fest. Im Streifenwagen leistete er weiter Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Ein Alkoholtest ergab 1,9 Promille, meldete die Polizeidirektion Ost. Er musste seinen Rausch auf dem Revier ausschlafen.