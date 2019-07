Vier Männer beim Diebstahl erwischt

GZ

Fürstenberg (MOZ) Vier Männer haben am gegen 13.50 Uhr aus einem Supermarkt in der Hans-Günter-Bock-Straße Zigaretten im Wert von etwa 100 Euro.

Dabei gaben drei Männer nach Angaben der Polizei dem eigentlichen Täter Deckung. Mitarbeiter des Geschäftes bemerkten den Diebstahl und sprachen die Vier an. Daraufhin versuchten sie zu flüchten, zwei – ein 37-Jähriger und ein 39-Jähriger – konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten nahmen beide vorläufig fest und sie erhielten mithilfe rechtliches Gehör. Im Anschluss wurde der 39-Jährige wieder entlassen. Gegen den 37-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Er sollte etwa 1 400 Euro Strafe bezahlen oder für 56 Tage in Haft genommen werden. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.