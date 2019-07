Schreckmoment am Flughafen

Melina Naumann, Celina Braun, Sebastian Zahm

Frankfurt/Main ( ) Wir trafen uns am Dienstag um 4.30 Uhr am Jugendsporthaus des Fanfarenzug Strausberg, um mit einem Doppelstockbus gemeinsam die Fahrt nach Frankfurt am Main anzutreten.

Die Autobahn war anfangs noch leer und wir konnten den Sonnenaufgang sehen. Trotz einer kleinen Stauphase sind wir pünktlich um 14 Uhr am Flughafen angekommen.Nach den Check-ins und Personenkontrollen warteten wir alle auf unser Bording.

Als das Bording starten sollte, erlebten wir einen kurzen Schreckmoment. Es stellte sich heraus, dass der Flug überbucht war. Glücklicherweise fanden sich neun Freiwillige, die ihren Flug umgebucht haben.

Um 17.30 Uhr hoben wir wie geplant ab. Durch das Einlösen einer Trainingswette musste unsere Melli in einem mitgebrachten Stewardesskostüm Enrico ein Getränk auf dem Flug servieren. Trotz roten Kopf und der Aufmerksamkeit sämtlicher Fluggäste machte sie dabei eine sehr gute Figur und brachte allen ein Lächeln über Lippen.

Um 3.30 Uhr deutscher Zeit bzw. 19.30 Uhr Ortszeit kamen wir mit einem sanften Ruckeln auf kanadischen Boden unversehrt auf.

Wir schnappten uns drei gelbe kanadische Schulbusse und fuhren erschöpft in unsere Unterkunft der Queen Elisabeth Highschool. Hier erkundeten wir die Schule und fielen müde, aber in Vorfreude auf das was kommen mag, in unsere Schlafsäcke.