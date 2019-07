Autodieb schläft in gestohlenem Wagen ein

RA

Neuruppin (MOZ) Einen mutmaßlichen Autodieb hat die Polizei am späten Dienstagabend auf der Autobahn gestellt. Der Mann hatte in einem Fahrzeug geschlafen, das erst kurz zuvor als gestohlen gemeldet worden war.

Einer Streife der Autobahnpolizei war der Fiat gegen 23 Uhr im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Neuruppin-Süd aufgefallen.Der Wagen hatte einen Schaden an der Fahrzeugseite. Im Wagen schlief ein 24-jähriger Mann, der nicht Halter des in Berlin zugelassenen Autos war. Er konnte keine Fahrererlaubnis vorlegen. Bei der Überprüfung der Daten stellte sich heraus, dass der Fiat etwa zwei Stunden zuvor in Berlin-Kreuzberg gestohlen worden war. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen daraufhin vorläufig fest und stellten den Pkw sicher.