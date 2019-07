Seniorin gibt Gutscheincodes an Betrüger weiter – und verliert viel Geld

RA

Neuruppin (MOZ) Eine 81-jährige Neuruppin ist von Telefonbetrügern offenbar um mehrere hundert Euro gebracht worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau bereits am Montag gegen 15 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen worden. Er gab an, der "Lotto-Engel" zu sein und dass die Frau nun 49 000 Euro gewonnen hätte. Die Übergabe des Gewinnes sollte gegen eine Gebühr von 900 Euro erfolgen. Dazu forderte der Anrufer die Seniorin auf, Gutscheinkarten für eine App in einem Supermarkt im Wert von rund 900 Euro zu kaufen. Die 81-Jährige kaufte Karten im Wert von 600 Euro und gab dem Mann, als er wieder anrief, teilweise die Codes dafür durch. Den Gewinn erhielt die Seniorin nicht.

Angehörige verständigten am Dienst die Polizei, nachdem sich die Frau bei ihnen offenbart hatte.