In drei Jahren überall schnelles Internet in Oberhavel

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Telekom hat den Auftrag erhalten, die letzten weißen Flecken auf der Landkarte des Landkreises Oberhavel verschwinden zu lassen: Innerhalb von 36 Monaten sollen 9 800 Haushalte, 100 Unternehmen und 70 Schulen an das schnelle Internet angeschlossen werden. Insgesamt fast 40 Millionen Euro werden investiert.

Am Mittwoch überbrachte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) den lange ersehnten Fördermittelbescheid der Landesinvestitionsbank ILB über knapp 16 Millionen Euro. Fast 20 Millionen Euro hatte der Bund bereits übergeben. Vier Millionen Euro steuert der Kreis bei. Der Kreistag hatte die größte Investition seit dem Bestehen Oberhavels im März beschlossen. Jetzt kann der Ausbau starten.

Jörg Steinbach zeigte sich beeindruckt vom Tempo, dass der Landkreis der Telekom nach harten Verhandlungen vorgegeben habe. Anderswo lasse man sich für den Ausbau vier Jahre Zeit. "Dabei werden wir immer die Getriebenen bleiben", sagte Steinbach. Denn der nächste Technikstandard warte schon. Doch für noch mehr Übertragungsgeschwindigkeit müssten auch viel mehr Sendemasten errichtet werden. Das wolle meist niemand.

Doch zunächst sollen die verbliebenen Haushalte, die sich nicht nur auf dem Land, sondern auch in Oranienburg, Hennigsdorf und Velten befinden, ans Glasfasernetz für schnelles Internet angeschlossen werden. Am Ende würden nur 1,6 Prozent der Haushalte in Oberhavel nicht angeschlossen sein, sagte Winto-Prokuristin Claudia Flick. In diesen weit von Siedlungen entfernten Häusern sei die Kabelverlegung meistens nicht wirtschaftlich.