RA

Neuruppin (MOZ) Am Rheinsberger Tor in Neuruppin haben am Dienstagmorgen ein polizeibekannter 24-Jähriger und ein 22-Jähriger einem Herren eine Tasche gestohlen. Darin befanden sich unter anderem Kleidung, Geldbörse, Alkohol und Zigaretten.

Der Bestohlene merkte das und sprach die beiden darauf an, die ihn beleidigten und seinen Begleiter schlugen. Die Polizei musste den 24-Jährigen überwältigen, da er um sich schlug, spuckte und Passanten beleidigte. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Diebstahls.