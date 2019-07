Countdown für die Heim-WM

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Und wieder drehen die17- und 18-jährigen Bahnradsportler des deutschen Junioren-Nationalkaders ihre Runden in der Oderlandhalle. Fast aller drei, vier Wochen weilen sie zu Lehrgängen oder Sichtungen in Frankfurt. Derzeit bereiten sich 20 Ausdauerspezialisten und Kurzzeitfahrer – neben dem 18-köpfigen U-23-Kader – auf ihre Europameisterschaften vom 9. bis 14. Juli vor. In wenigen Tagen geht es nach Gent (Belgien) zur Generalprobe für die Junioren-Weltmeisterschaften Mitte August in Frankfurt (Oder).

Daran teilzunehmen ist das Ziel von Alessa-Catriona Pröpster aus Jungingen (Baden-Württemberg), Lea Lin Teutenberg, Tobias Buck-Gramcko aus Göttingen und Hannes Wilksch von der Sportschule Cottbus sowie den anderen Jugendlichen. Und die Chancen stehen gut.

Strausberger steht im Kader

"In Gent will unser Vierer ins Finale der Mannschaftsverfolgung. Für die WM haben wir ein ähn-liches Ziel, auf alle Fälle soll es ein neuer deutscher Rekord werden", formuliert Wilksch seinen und den Anspruch seiner Teamkollegen. Er hat bereits WM-Erfahrung, fuhr vor einem Jahr in Aigle (Schweiz) mit Buck-Gramcko im Mannschafts-Vierer, der Platz 10 belegte. Der gebürtige Strausberger vom LC Luckau gehört mit dem Frankfurter Alexander Bahyrycz und dem Müllroser Roman Duckert (beide Frankfurter RC 90) zu jenem Brandenburger Trio, das sich seither mit dem Nationalkader auf die WM vorbereitet. Die endgültige Entscheidung zur Teilnahme fällen die Bundestrainer nach den Europameisterschaften.

Sparkassen geben 14.000 Euro

Wie die Vorbereitungen laufen, wie sie sich ernähren, was ihre Ziele sind, was den "Heimvorteil" ausmache, das wollten bei einem Besuch vor Ort der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Märkisch-Oderland Uwe Schumacher und das Vorstandsmitglied der Sparkasse Oder-Spree Matthias Maschke von den jungen Radsportlern wissen. Schumacher hat eine klare Haltung zum Sport: "Ich finde es gut, wenn sich junge Leute sinnstiftend beschäftigen, wenn sie Strapazen aushalten. Das ist hilfreich fürs Leben." Maschke versprach, aufmerksam die Wettbewerbe in Frankfurt zu verfolgen und wünschte den Hoffnungsträgern "viel Erfolg und dass ihr euch einen Namen machen könnt".

Beide Sparkassen-Vertreter waren nicht mit leeren Händen gekommen. Sie überreichten dem Organisations-Chef der Junioren-WM und Vorsitzenden des Fördervereins Bahnradsport Dan Radtke einen Scheck in Höhe von 14 000 Euro. Eine wichtige Summe im Gesamtkostenpaket von rund 250 000 Euro, das vom Bund, dem Land und 25 regionalen Unterstützern geschnürt wird.

Radtke ist voller Vorfreude, "der Welt zeigen zu können, wie erfolgreich wir in Frankfurt Sport treiben. Wir sind auf einem guten Weg, einen sportlichen Höhepunkt zu gestalten. " Er hofft auf den Heimvorteil der jungen Deutschen. "Die Länge der Bahnen ist fast überall gleich, aber die Neigung unterscheidet sich. Da kann man taktische Vorteile ausnutzen, weiß in den Teamwettbewerben, wo man sich am besten ablöst", erklärt der 55-Jährige. "Wir müssen uns an nichts gewöhnen, haben auch keinen Anreisestress", gibt sich Hannes Wilksch derweil pragmatisch.

Dass fast 40 Nationen ihren besten Nachwuchs entsenden werden, überraschte die Sparkassen-Vertreter. Der Org-Chef erklärte, warum: "Der Weltverband UCI hat vor ein paar Jahren festgelegt, dass Nationen, die an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilnehmen wollen, auch die Junioren-WM fahren müssen. Damit haben diese Titelkämpfe eine neue Bedeutung erfahren." Dan Radtke ist sich sicher, dass die Halle an allen fünf Tagen voll wird.

Das hoffen auch die Junioren, die oft vor leeren Rängen fahren. Anders bei einer Weltmeisterschaft: "In Aigle war die Halle immer voll, und es war schön laut", erinnert sich Tobias Buck-Gramcko mit leuchtenden Augen – und wünscht sich mit seinen Kaderkollegen natürlich Gleiches für die Heim-WM.