Im Rund Hitzeschlacht für Läuferschar

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die uckermärkischen Ausdauersportler haben die letzten Kilometer vor der Sommerpause absolviert. Der Stunden-Pokallauf des TSV Prenzlau war die fünfte von elf Stationen im Laufcup der Sparkasse Uckermark und verzeichnete mit 116 Startern einen neuen Teilnehmerrekord.

Anders als sonst laufen die Athleten hier nicht eine bestimmte Streckenlänge in schnellstmöglicher Zeit, sondern je nach Altersklasse in einer bestimmten Zeit so viele Meter wie möglich.

15 Minuten lang drehten 30 Kinder der Altersklassen U 8 bis U 12 ihren Runden auf der Tartanbahn des Prenzlauer Uckerstadions. Luca Johan Tews (U 12) vom Schönower SV als Gesamtsieger schaffte 3558 Meter. Lana Falke (U 12) von den Schwedter Hasen des TSV Blau-Weiß brachte als bestes Mädchen 3298 Meter in die Wertung.

Bei der 30-Minuten-Konkurrenz mit 20 Startern (U 14 bis U 18) übertrumpfte Rio Sternkiker (Schwedter Hasen/U14) seine persönliche Bestleistung und legte dieses Mal 6540 Meter zurück. Er schaffte hier im fünften Cup-Wettbewerb seinen fünften Sieg. Ihm immer auf den Fersen war Elias Fröhbrodt (Angermünder Wiesel/6522 Meter). Leonie Lena Steffan (U 16) von den Angermünder Wieseln war beste weibliche Vertreterin (5857).

4 x 25 Punkte für Steffi Skara

60 Minuten lang liefen 48 Ausdauersportler. Thoralf Berg (Schwedter Hasen/M45) siegte bei den Männern mit 15043 Metern, Teamkollege Detlef Barsch (M 50), der im vergangenen Jahr gewann, brachte 14850 Meter als Zweiter in die Wertung. Auch der Frauen-Sieg ging auf das Konto der Schwedter Hasen. Steffi Skara (W 40) lag mit 13221 Metern an der Spitze, hat jetzt vier Läufe absolviert und jedes Mal gewonnen. 11840 Meter schaffte Manon Albrecht von den Lokvögeln des ESV Angermünde als Zweitplatzierte.

Für die Erwachsenen wurde zudem eine Alternativzeit über 30 Minuten angeboten. Hier starteten 18 Läufer. Sebastian Schulz (M 35/Wiesel/6366 Meter) und Antje Bach aus Passow (W 45/5434 Meter) erzielten die besten Resultate.

Wer nun trotz Sommerpause Lust auf Ausdauersport der extremen Art verspürt, kann sich zum Schorfheide-Triathlon anmelden. Diesen richtet der Verein X-Treme Uckermark am Sonntag auf dem Areal des Strandbades Wolletzsee und drumherum aus. Voraussichtliche erste Startzeit ist10 Uhr für den Kinder-Kurz-Triathlon. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag von 9 bis 10 Uhr noch möglich.