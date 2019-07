Verletzte Frau als Zeugin gesucht

RA

Neuruppin (MOZ) Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zu den Auseinandersetzungen am Himmelfahrtstag am Neuruppiner Bollwerk. Nun sucht die Polizei eine damals verletzte Frau als Zeugin.

Mehrere alkoholisierte Jugendliche und junge Männer waren am Himmelfahrtstag in handfeste Auseinandersetzungen verwickelt worden. Der Platz musste letztlich durch die Polizei geräumt werden. Drei Personen wurden dabei verletzt, neun Männer wurden in Gewahrsam genommen. An dem Abend soll auch eine Frau durch umher geworfene Gegenstände verletzt worden sein. Sie befand sich, so bisherige Erkenntnisse, in einer Menschenmenge an einer Brüstung, als sie getroffen und laut Zeugenaussagen verletzt wurde. Die Frau oder Zeugen, die Angaben zu der Identität der Verletzten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Neuruppin unter03391 3540 zu melden.