Neuer Anlauf für Radweg

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Eine Radtour von Briese nach Summt ist wahrlich kein Vergnügen. Die mehrere Kilometer lange Piste mit unterschiedlichen Belägen ist übersät mit Schlaglöchern und durch die Kopfsteinpassagen extrem fahrradunfreundlich. Seit mehr als 16 Jahren wird deshalb über den Bau eines Radweges zwischen Summt und Briese diskutiert. Zu einem Ergebnis sind die beteiligen Behörden aber noch nicht gekommen, weil es immer wieder Diskussionen über Zuständigkeiten, Kompetenzen und Geld gibt. Doch jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

Birkenwerders Bauamtsleiter Jens Kruse will nach mehr als einem Jahr Funkstille nach den Sommerferien die Stadt Hohen Neuendorf und die Gemeinde Mühlenbecker Land sowie Vertreter der Forstbehörde und des Landkreises erneut einladen, um den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) hat im Gespräch mit unserer Zeitung bereits Kompromissbereitschaft angedeutet. "Wir werden unsere Abwehrhaltung relativieren und das Gesprächsangebot offen annehmen", sagte der Verwaltungschef. Er ist bereit, darüber zu reden, ob die Stadt ihr Teilstück vom Kreis Oberhavel auch als kommunale Straße übernimmt oder sich an Kosten beteiligt. Der Kreis wollte damals seine Straße in der Bedeutung abstufen, weil sie keinen Ortsverbindungscharakter habe. Gegen dieses Ansinnen des Landkreises hatte sich die Stadt Hohen Neuendorf erfolgreich gewehrt, weil sie die kostspielige Unterhaltung der Ortsverbindung, die sich in einem desolaten Zustand befindet, nicht finanzieren wollte. Apelt legt deshalb schon im Vorfeld des interkommunalen Gesprächs wert auf eine gerechte Kostenverteilung, wenn es um die Erneuerung oder Sanierung der Straße sowie um den Bau eines Radweges geht.

Genau das strebt auch Jens Kruse aus Birkenwerder an. Es mache keinen Sinn, im Alleingang das Teilstück von Birkenwerder auszubauen. Das Projekt könne nur gemeinsam zusammen mit dem Landkreis gestemmt werden. Das sieht auch die Kreisverwaltung so. "In den Gesprächen mit den Kommunen haben wir stetig und wiederholt gemeinsame Überlegungen zur Gestaltung der Straße angestrebt", teilte der zuständige Dezernent Matthias Rink auf eine Anfrage des Borgsdorfer Kreistagsabgeordneten Thomas von Gyzicki mit. Für Rink ist eine durchgängige und gemeinsame Gestaltung als Fahrradstraße weiterhin denkbar, "sofern alle Beteiligten dieses gemeinsame Ziel und somit eine gemeinsame Kostenbeteiligung erklären", heißt es in der Antwort weiter.