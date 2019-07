Schützenhaus Neuzelle – die unendliche Geschichte

Janet Neiser

Neuzelle Die unendliche Geschichte war einst ein großer Kinoerfolg. In Neuzelle wird sie hingegen zu einem Ärgernis. Das Schützenhaus an der Bahnhofstraße siecht vor sich hin. "Baubeginn sollte bereits Ende 2018 sein", erinnert sich Thomas Preis, der Investor, der die Immobilie in Neuzelle und einige Hektar Land im September 2015 bei einer Aktion ersteigert hat. Das geplante Millionenprojekt dort hat er noch nicht ad acta gelegt, das wird bei einem Telefonat am Mittwoch klar. "Hier geht es um eine Gastronomie für mehr als 1000 Gäste und viel Wohnraum – alles barrierefrei", sagt Preis. Daran habe sich nichts geändert. Mehr als 2,5 Millionen Euro habe er bereits investiert, erklärte er bereits in einem früheren Gespräch.

Diese nicht unbeträchtliche Summe lässt auch den Neuzeller Bauamtsleiter Thomas Tavernier weiter hoffen, dass es für das Schützenhaus ein Happy End gibt. "Herr Preis hat da schon jede Menge Geld reingesteckt", betont er. "Ich hoffe und erwarte, dass er demnächst erklären wird, wie es weitergeht." Theoretisch seien alle Voraussetzungen da, dass der Eigentümer den Bauantrag in Beeskow einreichen könne.

Im Frühjahr soll es losgehen

Thomas Preis ist da zurückhaltender. "Wir müssen als Ersatzmaßnahme wegen der Innenbereichszonenerweiterung erst 45.Obstbäume pflanzen", erklärt er. Doch das würden die Temperaturen derzeit nicht zulassen. Die Maßnahme ist in einem städtebaulichen Vertrag mit Neuzelle vereinbart worden. Die habe er vor etwa einem Monat unterzeichnet. "Man könnte den Bauantrag schon einreichen", sagt er, "aber möglicherweise wird er dann zurückgewiesen. Das Risiko wollen wir nicht eingehen." Sein aktueller Plan sieht so aus: Er will den Bauantrag im Herbst einreichen und im Frühjahr 2020 beginnen. Doch bis dahin soll auf der Fläche rund ums Schützenhaus dennoch etwas passieren. Damit die Bäume gepflanzt werden können, müsse die Wiese vorbereitet werden. Zudem wolle er die Hochkräne aufstellen, um das geschlagene Holz an der Böschung wegzunehmen. Die Aufforstung des Waldes, die auch eine Ersatzmaßnahme darstellte, wurde ihm zufolge bereits realisiert.

Dass der Zeitplan des Investors so durcheinander gekommen ist, hatte zuletzt vor allem mit der geforderten Innenbereichserweiterung zu tun. Da spielten Parkplätze und die Energieversorgung eine Rolle. Das habe alles 24 Monate statt zwölf Monate gedauert. Das wiederum hat Folgen. "Förderanträge wurden zurückgewiesen, weil sie nur ein Jahr Gültigkeit hatten", sagt Preis und nennt als Beispiel den Hauptantrag bei der Investitionsbank des Landes. Da seien ihm 9,6 Millionen Euro zugesagt worden, weil er auch Arbeitsplätze schaffen will. "Doch das muss nun alles neu beantragt werden." Und er betont: "Also völlig ohne Förderung, da würde das Projekt in Gefahr sein."