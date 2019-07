Naturschutzbeirat für Blühstreifen am Straßenrand

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Naturschutzbeirat im Landkreis Ostprignitz-Ruppin fordert alle Kommunen und das Land auf, die Randstreifen der Straßen in der Region weniger zu mähen. Dadurch sollen in diesen Bereichen nicht nur Wildkräuter und -blumen sowie Gräser gedeihen können. Diese Flächen bilden dann auch wieder einen Lebens- und Rückzugsraum für Kleintiere und Insekten.

Wie Peter Jork, langjähriger Vorsitzender des Beirates und Leiter der Oberförsterei in Neustadt, am Mittwoch sagte, ist ihm unverständlich, warum viele Straßenränder derart breit ausgemäht werden. "An manchen Stellen sind es drei Meter. Wenn man auf 20 Kilometern einfach zwei Meter stehen lässt, haben wir schon wieder 40 000 Quadratmeter Blühstreifen", so Jork. Für Autofahrer stelle das nach seiner Meinung kein Problem dar: "Die Gräser werden nicht höher als 1,20 Meter und ein Meter breiter gemähter Straßenrand reicht auch", sagte er. Ursächlich für die umfangreiche Mahd an Straßen und auf Privatflächen ist nach Jorks Meinung die Größe der Mähbalken und anderer Maschinen sowie das Problem, dass sich größere Gewächse schwieriger schneiden lassen. "Auf der anderen Seite sparen die Straßeneigentümer Geld und Zeit", so Jork.

Das Thema Blühstreifen zum Insektenschutz und vor allem als Nahrungsquelle für Bienen ist derzeit sehr aktuell. Der Landkreis fördert das Anlegen solcher Blumenwiesen in der Landwirtschaft in diesem Jahr sogar mit 25 000 Euro. Weniger mähen bringe aber einen deutlichen größeren Effekt – auch im privaten Bereich, meint Jork.

Die Kreisverwaltung nimmt den Hinweis des Beirates auf und wird laut Karin Schönemann, Sachgebietsleiterin der Natur- und Abfallwirtschaftsbehörde bis Ende August sämtliche Straßeneigentümer anschreiben und um deutlich geringere Mähintervalle und schmalere Mähstreifen bitten. Verpflichten kann der Kreis sie dazu nicht.