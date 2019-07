Berliner unterstützen Klimademo in Oranienburg

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Zum zweiten Mal findet am Freitag eine Fridays-for-Future-Demonstration in Oranienburg statt. Zu dem Protestzug, der um 11 Uhr am Bahnhof startet, werden auch viele Berliner Schüler erwartet. Denn während der Schulferien soll der Protest auch in Brandenburgs Städte getragen werden. Oranienburg erlebt am Freitag eine Premiere. "Wir hoffen, dass vieel Berliner kommen", sagt Tobias Fiedler, Mitglied des Oranienburger Jugendbeirats und Mitbegründer einer Ortsgruppe von Fridays for Future. Auch Luisa Neubauer, als Hauptaktivistin der Klimastrreiks sow etwas wie die deutsche Greta Thunberg, wird als Teilnehmerin erwartet.

Luisa Neubauer kommt

Der Protestzug soll auf vier Kilometern durch die Innenstadt führen und am Schlossplatz enden. "Wir hoffen auf viele Teilnehmer und wünschen uns, dass sich auch ältere Menschen beteiligen", sagt Tobias Fiedler. Denn Klimaschutz sei nicht nur ein Thema für die Schülergeneration.

Die erste Fridays-For-Future-Demo in Oberhavel fand am 15. März auf dem Oranienburger Schlossplatz auf Betreiben von Schülern der Kinderschule Oberhavel in Eden statt. Damals beteiligten sich fast 200 Menschen.

An diesem Freitag wird nach aktuellem Stand in 41 deutschen Städten für wirksame Maßnahmen zur Klimarettung demonstriert. In Berlin findet der Klimastreik außerhalb der Ferien jeden Freitag statt. Auch Schüler aus Oberhavel beteiligen sich regelmäßig dran. Auf einem Protestbanner, das Tobias Fiedler am Mittwoch mit anderen Teilnehmern malte steht: "Der Klimawandel kennt keine Ferien".