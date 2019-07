Superhelden auf Papier

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Kobras Geschichte soll von ihr und ihrer besten Freundin handeln. "Wir haben uns im Heim kennengelernt und uns erst gehasst", erzählt die Zwölfjährige. Vor vier Jahren ist sie aus Afghanistan geflüchtet, lebt seitdem in Fürstenwalde.

Die Geschichte von Tino hat mit der Realität weniger zu tun: von einem Superhelden soll sie handeln; mehr weiß der Zehnjährige nicht. "Wo lebt dein Held", fragt Claudia Kühn. Die Berliner Schriftstellerin leitete am Mittwoch eine Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche in der Bibliothek. "Wenn man eine Geschichte schreibt, sollte man sich gut in der Stadt auskennen, in der sie spielt", rät sie.

Hannah hat zu Hause schon viele Geschichten geschrieben, "ins Tagebuch", erzählt die Elfjährige. Am Ende der dreistündigen Veranstaltung im Rahmen des Sommerleseclubs, der von Bonava, Sparkasse, Rathauscenter, Fürstengalerie und Bödecker-Kreis unterstützt wird, holt sie sich für die Teilnahme einen Stempel für ihr Logbuch ab.

Einen Stempel gibt es auch für den Poetry-Slam-Workshop am 15. und 19. Juli. Anmeldung: Tel. 03361 557212