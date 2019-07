Detlef Baer (SPD) verabschiedet sich aus Hennigsdorf

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Noch wirkt das Hennigsdorfer Büro des SPD-Landtagsabgeordneten Detlef Baer, als würde hier über Jahre gearbeitet. Stattdessen ist bald Kistenpacken angesagt.

Es gibt Politiker, die den Anschein vermitteln, sich nie aus diesem Geschäft verabschieden zu können. Minister mit Ende 60: keine Seltenheit! Bei Detlef Baer sieht das anders aus. Wenn er im September seinen 64. Geburtstag feiert, wird er bereits im Ruhestand sein. Damit profitiert er von einem Gesetz seiner eigenen Partei: "Ich nutze die Rente mit 63."

Der gebürtige Westberliner tut gar nicht erst so, als falle ihm der Abschied schwer. Der in Michendorf (Potsdam-Mittelmark) lebende gelernte Fernmeldemechaniker gibt ehrlich zu: "Ich habe mich nicht immer sehr wohl gefühlt." Das wiederum habe weniger mit Hennigsdorf, Velten, Kremmen und den anderen Gemeinden zu tun, für die er seit Februar 2018 zuständig ist.

Vom Handwerker zum Politiker

Dass ihm der Wiedereinstieg in die Politik – er war bereits ab 2009 für eine Legislaturperiode im Landtag – schwergefallen ist, hat mit dem Erbe seines Vorgängers zu tun. Für Thomas Günther, der diesen Wahlkreis enach seiner Wahl zum Hennigsdorfer Bürgermeister an Baer abgab, war die Bildungspolitik ein Steckenpferd gewesen. Die Zukunft von Schulen und Universitäten: Hier fühlte sich der Hennigsdorfer wohl. "Das sind nicht gerade die Politikfelder, in denen ich mich in meinem Berufsleben getummelt habe", räumt Baer ein. Als Späteinsteiger hatte er mitten in der Legislaturperiode keine Chance, sich die Plätze in den Landtagsausschüssen auszusuchen. Er musste die Lücken füllen, die Günther hinterlassen hatte. "Als gelernter Handwerker, der kein Abitur gemacht hat, war zum Beispiel die Hochschulpolitik für mich ein völlig fremdes Gebiet."

Meist zweimal in der Woche ist der Michendorfer ins Auto, seltener in den Zug, gestiegen, um sein Wahlkreisbüro in Hennigsdorf aufzusuchen. Als er im Februar 2018 damit begann, sich ein Netzwerk aufzubauen, wusste er bereits, dass dieses Bemühen keine langfristigen Früchte tragen kann. Ihm blieben nur eineinhalb Jahre, um sich im Wahlkreis bekannt zu machen. Dass er sein Büro im Gebäude der Projektgesellschaft PuR fand, beschreibt er als Glücksfall: "Hier gibt es viele mir nahestehende soziale Einrichtungen." Als früherem Betriebsrat bei der Bundespost und als "Gewerkschafter, der ich mein Leben lang bin", liegt ihm auch die Arbeit mit Arbeitnehmervertretern. "Ich habe eine ständige Runde der Betriebs- und Personalräte etabliert und würde meinem Nachfolger empfehlen, diese fortzusetzen." Sein Nachfolger könnte der Veltener Andreas Noack werden. Seit 1990 befindet sich der Wahlkreis in SPD-Hand. Die auf Wahlumfragen spezialisierte Internetseite election.de sieht in diesem Wahlkreis noch einen leichten Vorsprung für die SPD. Doch Baer weiß, wie heikel es derzeit für seine Partei aussieht. "Umfragewerte von elf, zwölf Prozent im Bund tun mir weh."

Wie schwer es seine SPD derzeit hat, das spürt er in vielen Gesprächen. Dabei gehören für ihn die Bürgersprechstunden und auch die Arbeit im Petitionsausschuss des Landtags zu den Highlights seines Jobs. "Das sind die Termine, die mir Spaß gemacht haben. Da ist man ganz schön nah dran an den Problemen der Menschen", schaut Baer zurück. Wenn er mit einem Anruf im Jobcenter oder bei einer Krankenkasse ein ganz privates Problem lösen kann, ist er zufrieden.

Aber ist einem Politiker damit auch der Dank sicher? "Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele mal ein bisschen Ärger loswerden wollen. In Gesprächen mit Bürgern spüre ich manchmal auch eine gewisse Wut", erzählt der Politiker. Nach seinem Empfinden habe sich das politische Klima generell verändert. Das gelte für den Landtag, das habe er in Velten gespürt, und das präge auch Gespräche mit Menschen seines Wahlkreises. "Es wird immer mehr schwarz-weiß gedacht. Politische Kompromisse zu vermitteln, wird immer schwieriger." In diesen Worten scheint mehr als ein Hauch Resignation mitzuschwingen. Einerseits, so Baer, "wollen alle regenerative Energie, aber nicht bei sich". Andererseits gebe es zig Bürgerinitiativen, die sich gegen den Bau von Windkrafträdern engagieren. Und er packt noch eins drauf: "Die Anforderungen der Bürger steigen." So sei ihm gegenüber oftmals der Wunsch nach mehr Radwegen vorgebracht worden. "So etwas dauert aber seine Zeit", verteidigt er das in den Augen vieler Brandenburger langsam wirkende Agieren von Politik und Behörden. Aber ist die Kritik nicht berechtigt, wenn es das Land bis heute nicht gepackt hat, den Radweg zum Veltener Bernsteinsee aus eigener Kraft zu bauen? Mit seiner Antwort scheint der SPD-Mann sich um ein klares Ja oder Nein zu drücken, legt aber andererseits einen Finger in die Wunde, wenn er sagt: "Wir wollen es allen Recht machen und ziehen mit der Gießkanne durchs Land, statt Schwerpunkte zu setzen."

Wenn Detlef Baer künftig durch Oberhavel kommt, muss er den von Hennigsdorf bis Löwenberg reichenden Wahlkreis nicht mehr durch die politische Brille sehen. Er kann einfach die Landschaft genießen. Aber dennoch, fällt ihm der Abschied aus der Politik wirklich nicht schwer? Der Sozialdemokrat antwortet mit einem nicht erwarteten Satz, den er später sogar wiederholen wird: "Ich möchte meiner Partei nicht schaden." Und dann fügt er hinzu: "Eigentlich nein, der Abschied fällt mir nicht schwer."

Manche Tür hat sich für ihn nie geöffnet. "Im Hennigsdorfer Stahlwerk wäre ich gern mal aufgeschlagen." Doch das Tor des die Öffentlichkeit scheuenden Unternehmens blieb ihm verschlossen. Mit offenen Armen dürfte er dafür von seinen Michendorfer Genossen empfangen werden. "Dort werde ich im Ortsverein weiter aktiv sein."