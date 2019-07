Anarchie am Ufer des Wandlitzsees

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Vandalismusschäden und die Vermüllung am Ufer des Wandlitzsees sind weitaus größer als bislang angenommen. Das wurde am Dienstagabend bei einem Treffen des Wandlitzer Ortsbeirates mit der Wandlitzer Verwaltung und einigen Anwohnern deutlich. Die Probleme sind vielfältig: Vandalismus und Zerstörungswut, Müll in Größenordnungen, Kot und Urin in den Grünanlagen und auf privaten Grundstücken.

Zunächst passte der fast stürmische Wind auf dem Wandlitzsee zum heiklen Thema. Auf dem See zogen zwei Surfer ihre Bahnen, am Ufer zogen die Umstehenden eine Bilanz, wie sie zuvor in dieser Brisanz nie zu hören war. So kamen am Wochenende erneut rund einhundert junge Leute zusammen, um in der lauen Sommernacht "die Sau rauszulassen", wie das Verhalten einiger Jugendlicher von Ortsvorsteher Borchert schonungslos eingeschätzt wird. "Es wird getrunken, gekifft, die Leute hören bis tief in die Nacht laute Musik und scheren sich nicht um die Ordnung oder um die Ruhe für die Anwohner. Hier braut sich ein kräftiges Problem zusammen, dem wir Einhalt gebieten müssen." Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat bestätigt diese Zustandsbeschreibung. "Es ist wie im vergangenen Jahr. Wir hatten auch schon zu Saisonbeginn ein Treffen mit den Streetworkern und der Jugendkoordinatorin dazu. Es gab Absprachen mit der Jugendherberge, uns sofort zu informieren, wenn etwas passiert."

Tonnenweise Müll abgefahren

Björn Rücker, Leiter des Bauhofes, nannte Zahlen von der jüngsten Beräumung nach diesem Wochenende. "Allein am Montag haben wir drei Multicar mit Müll beladen und zusätzlich neun Tonnen mit 240 Litern Müll abgefahren."

Als wäre das nicht genug, sorgt ein weiterer Umstand für Gesprächsstoff. So wurde nach dem Wochenende bei Facebook ein Foto hochgeladen, dass den Kontrollverlust dokumentiert und Familien und jugendliche Badegäste mit Badedecken und Zelt hinter dem abgesperrten Bereich des Strandbades zeigt. Dass im Strandbereich eventuell noch Munition liegen könnte, scherte offenbar niemanden. Auch die Warnschilder beeindruckten keinen Badegast. Dazu berichtet Ordnungsamtsleiterin Paulikat: Zirka 20 Personen hätten sich auf dem Gelände des Strandbades aufgehalten, ihnen wurden Platzverweise erteilt. Weitere einhundert Personen, teilweise Familien mit Kindern, hätten sich auf dem abgesperrten Areal aufgehalten. Auch sie bekamen einen Platzverweis. Die erwünschte Wirkung sei aber nur spärlich eingetreten. 20 Minuten später wurde der Platzverweis mit Hilfe der Polizei durchgesetzt. Nach weiteren 90 Minuten hatten erneut zwei Personen das Strandbad erobert. Sie wurden namentlich erfasst und bekamen am Dienstag eine Hausfriedensbruch-Anzeige.

Ein Anwohnerpaar verfolgt diese Darstellung fassungslos. "Das ist alles viel zu lax. Die müssten alle namentlich erfasst werden, in U-Haft kommen und die Eltern können sie gegen eine Spende wieder abholen", wettert der Mann und berichtet, wie Rettungswagen zuweilen völlig betrunkene Jugendliche abholen würden. Assol Urrutia-Grothe, die Wandlitzer SPD-Vorsitzende, fragt nach den Streetworkern. "Wo sind die eigentlich? Die müssten doch so mobil sein, dass sie es bis an den Wandlitzsee schaffen. Heute ist auch keiner da", ärgert sie sich und fordert Präsenz und Angebote. "Die Jugenddisco im Löwen ist einmal im Monat so toll gelaufen. Jetzt soll diese Disco nur noch vier Mal im Jahr stattfinden. Was sollen denn die Jugendlichen auch machen, die langweilen sich. Hier ist doch nichts los für sie", schimpft die SPD-Politikerin. Ilka Paulikat verweist in ihrer Antwort auf Personalsorgen bei den Jugendarbeitern, deshalb sei auch niemand vor Ort. Dass auch die Wandlitzer Polizei der Einladung nicht gefolgt ist, wurde mit der fehlenden Genehmigung der Wache in Bernau begründet.

Herkunft unbekannt

"Wir brauchen Lösungen, der Sommer geht noch zehn Wochen", drängt Borchert. Die Verwaltung sieht sich maximal bis 20 Uhr in der Lage, mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes für Ordnung zu sorgen. Bis 22 Uhr sei derzeit ein Wachschutz gebucht. Danach übernehmen offenkundig die Jugendlichen das Feld und gestalten ihre Nacht nach ihren Regeln.

Nach einer Stunde Diskussionen im kalten Wind ziehen die Beteiligten Bilanz: Der Wachschutz soll mindestens bis zwei Uhr kontrollieren. Die Verwaltung möge die Ausschreibungen vorbereiten und das nötige Geld zur Verfügung stellen. Auch an der Wochenenden müsste morgens gereinigt werden, notfalls mit beauftragten Firmen. "Unsere Gäste spazieren durch den Müll, dabei ist der See unser Aushängeschild" erinnert Ingo Musewald vom Ortsbeirat. "Mit den Bauhof-Mitarbeitern lässt sich diese Mehrarbeit aber nicht realisieren", gibt Rücker zu bedenken. Die Polizei und die Streeworker sollen ebenfalls einbezogen werden und mehr Präsenz zeigen. Dann wird vielleicht auch klarer, woher die Jugendlichen eigentlich kommen. "Wir wissen es nicht genau", räumt in der Diskussion Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat ein. Das Bauamt will prüfen, ob nicht doch Toiletten gebaut werden könnten.