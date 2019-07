Wasser für 4350 Badewannen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am Montag wird damit begonnen, die vier Becken und die beiden Whirlpools im Sport- und Freizeitbad Baff wieder mit Wasser zu füllen. 870 Kubikmeter, das entspricht dem Inhalt von 4350 Badewannen in Normgröße, sind dafür nötig. "Das dauert schon ein paar Tage", sagt Jennifer Musielak, die seit März das zu den Technischen Werken Eberswalde gehörende Sportzentrum Westend leitet. Die Nachfolgerin des am 20. September 2018 im Alter von 60 Jahren verstorbenen Hans-Jörg Schröter wirkt gelassen. Die knapp 20 beauftragten Firmen liegen im Zeitplan.

Auch wenn der Termin der Schließzeit auf der Internetseite der Sportzentrums nicht zu übersehen ist und auch in der Märkischen Oderzeitung abgedruckt worden war, stehen seit dem 20. Juni immer wieder überraschte Besucher vor verschlossenen Türen. "Wenn wir den Leuten die Gründe dafür erklären, reagieren sie fast immer verständnisvoll", berichtet Horst Schaefer, der als Geschäftsführer der Technischen Werke Eberswalde, einem 100-prozentigen Tochterunternehmen der Stadt, in der Verantwortung steht.

Verschleiß bleibt nicht aus

Seit 16 Jahren ist das Sportzentrum quasi im Dauerbetrieb. 2018 wurden alles in allem 220 000 Besucher gezählt, allein 154 000 davon waren ins Baff gekommen. "Da bleibt Verschleiß nicht aus", betont der Geschäftsführer. Daher seien die sommerlichen Betriebspausen eine ideale Gelegenheit, Reparaturen und Wartungen vorzunehmen – und das Risiko von technischen Totalausfällen möglichst auszuschließen. "Es ist eine Folge dieses Herangehens, dass unsere Gäste den Zustand der Einrichtung nach wie vor überwiegend in den höchstem Tönen loben", urteilt Horst Schaefer.

Indes führe die lange Laufzeit dazu, dass die Kosten der Reparatur- und Wartungsarbeiten steigen. Hatte der Betreiber dafür bislang jährlich zwischen 60 000 und 90 000 Euro aufzubringen, würden es diesmal schon zwischen 150 000 und 200 000 Euro sein, sagt der Geschäftsführer. Erstmals seit Bestehen des Baffs, also seit 2003, müsse die Anlage zum Aufbereiten des Spülwassers komplett ersetzt werden. Allein dafür seien zwischen 75 000 und 80 000 Euro eingeplant.

Es sei leider nicht zu ändern, dass es für Technik, die vor 16 Jahren auf dem neuesten Stand war, heute häufiger schon gar keine Ersatzteile mehr gebe, bedauert Horst Schaefer. Folgerichtig würde die Zahl der erforderlichen Ersatzinvestitionen in der Zukunft steigen.

Edelstahl glänzt wieder

Aktuell sind im Sportzentrum Westend zum Beispiel noch Maurer und Fliesenleger im Einsatz. Der 1500 Quadratmeter große Fußbodenbelag der Sporthalle wird einer Grundreinigung unterzogen, bevor die beauftragte Firma millimeterdünne neue Schichten aufträgt. Ein Tischler tauscht die Bänke in der urigen Blockbohlensauna aus, die sich auf dem Dach befindet. Die Wartung der Riesenrutsche ist bereits durch. Auch der Edelstahl der Becken glänzt wieder.

Wenn im Baff wieder Wasser ist, wird die Technik dafür sorgen, dass alle Parameter in Sachen Temperatur und Qualität erreicht werden. Vor der Wiedereröffnung nach der Betriebspause, die für die meisten der 19 Mitarbeiter des Sportzentrums mit Urlaub verbunden ist, kontrolliert das Gesundheitsamt des Kreises Barnim noch, ob die Hygiene-Vorschriften eingehalten werden.