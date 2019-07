Neuer Graben soll Golzow trocken halten

Doris Steinkraus

Golzow (MOZ) Der 950 m lange neue Entwässerungsgraben am Ortsrand ist fertig, könnte bei Bedarf so manchen Kubikmeter Wasser aufnehmen. "Es muss ja nicht gleich ein Starkregen sein", sagt Golzows Bauamtsleiter Axel Kraetzer. Der könnte nämlich zu Abbrüchen der Böschungen führen. Zwar wurde Rasen angesät, aber bei der Trockenheit geht außer Unkraut nichts auf.

Für die Gemeinde geht ein wichtiges Kapitel Baugeschichte doch noch glücklich zu Ende. Beim Binnenhochwasser 2010/11 litt Golzow besonders unter der Dauervernässung. Nicht nur Felder, auch Hauskeller standen lange unter Wasser, weil der viele Regen nicht abfließen konnte. Im Laufe der Jahrzehnte waren einstige Gräben überbaut worden. Für die Experten war klar, dass für solche Fälle nur ein neuer Graben wirklich Entlastung schaffen kann. Jahrelang kämpften Gemeinde und Amt um den Graben.

Land und EU tragen Kosten

Als endlich klar war, dass auch die 100-prozentige Finanzierung durch die EU und das Land steht (der gemeinde entstehen keine Kosten), begannen die Vorbereitungen. "Wir haben fast ein Jahr dafür gebraucht", erklärt der Bauamtsleiter. Zum einen musste noch einmal ein Antrag auf einen höheren Zuschuss gestellt werden. Die ursprünglichen Planungen waren noch von anderen Baupreisen ausgegangen. Zudem seien eine Reihe naturschutzrechtlicher Aspekte zu klären gewesen, da Amphienvorkommen festgestellt worden waren. Im März diesen Jahres erfolgte der erste Spatenstich und jetzt die technische Bauabnahme. Das Landesumweltamt bestätigte die wasserrechtliche Abnahme. Das heißt, die Gemeinde Golzow ist nun für den Graben zuständig.

In der Sohle ist der neue Entwässerungsgraben zwischen einem und zwei Meter breit und zwischen 0,70 bis 1,80 m tief. Realisiert wurde das Vorhaben durch die Strabag. Den Bauleuten bescheinigt Kreatzer eine gute Arbeit. Zu dem Projekt, das weitgehend von den Bewohnern unbemerkt am Ortsrand realisiert wurde, gehörte auch ein umfassender Bodenaushub. Dabei kamen noch so manches Überbleibsel vergangener nicht korrekter Müllentsorgung sowie viel Steine und Wurzelwerk ans Tageslicht. "Der Boden war zwar nicht kontaminiert, musste aber ordnungsgemäß entsorgt werden", beschreibt Kraetzer die Aufgabe.

Ganz abgeschlossen ist das Vorhaben noch nicht. Im Herbst werden rund 100 Bäume als Ausgleichsmaßnahme gepflanzt. Sollten demnächst jedoch wieder starke Regenfälle niedergehen, so ist die Kommune künftig gewappnet. Das Wasser kann nun geordnet in den nächsten Vorflutgraben fließen.