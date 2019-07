Fahrt zu Kirchen und deren Orgeln

MOZ

Beeskow (MOZ) Zur 14. Beeskower Orgelfahrt lädt der Förderverein Marienorgel Beeskow am Sonnabend, dem 13. Juli, in die Kirchen von Reudnitz (14.30 Uhr), Groß Briesen (15.30 Uhr) und Groß Muckrow (16.30 Uhr) ein.

Schon die drei Kirchen unterscheiden sich stark. Der spätmittelalterliche Ursprung ist in Groß Muckrow unübersehbar. Die im Osten wie im Westen dreiseitig geschlossene, innen sehr helle Kirche von Reudnitz stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Backsteinbau in Groß Briesen wurde erst 1893 mitsamt der Orgel von Wilhelm Sauer eingeweiht.

Instrumente werden angespielt

Das Kirchen-Instrument in Reudnitz stammt aus dem Jahr 1880 von der damals noch blühenden Firma Dinse in Berlin. Ein besonderer Schatz in der Region ist die sehr konservativ gebaute kleine Orgel in Groß Muckrow, deren Erbauer und Bauzeit nur geschätzt werden können. Vielleicht diente sie vor dem Umzug in die Kirche 1820 einmal als Hausorgel. Das Fehlen eines Pedals wird durch den überraschenden Reichtum an Stimmen und die barocke Spielerei des Zimbelsterns aufgewogen.

Dietmar Hiller, Dramaturg am Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin, wird die Orgeln zum Klingen bringen. Die Kirchen und ihre Geschichte stellt Ekkehard Krüger vor.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, um eine Spenden wird gebeten.