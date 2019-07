Acht Wertungen machen die Fahrerfelder bunt

Kerstin Bechly

Seelow/Frankfurt (Oder) (MOZ) Bunt werden die Starterfelder bei der 40. Internationalen Oderrundfahrt der Radsportler vom Donnerstag bis Sonntag. Nicht nur wegen der fast 40 Vereins- und Verbandsteams bei den Elite-Fahrern, Jedermännern und Schülern, sondern auch, weil in sieben Wertungen wieder Sondertrikots vergeben werden. Möglich machen dies langjährige und neue Partner.

Die Gesamtführenden sind traditionsgemäß am Gelben Trikot zu erkennen, gesponsert von der Merkur Projektentwicklung Kommanditgesellschaft Podelzig (Männer Elite), dem Frankfurter Brauhaus (Jedermann) und der Sparkasse Oder-Spree (gemeinsame Wertung männlich/weiblich U 15). Der aktuell schnellste Jedermann Ü 40 fährt in einem weißen Trikot des Malerbetriebes Heiko Merk aus Müllrose. Am grünen Trikot ist der punktbeste Elite-Sprinter zu erkennen (Skoda Autohaus im Koehlmannhof Frankfurt), am dunkelgrünen der beste Jedermann-Sprinter (Sewoba Seelow) und am roten das schnellste Mädchen oder der schnellste Junge der U 15 (Sparkasse Märkisch-Oderland).

Im Schülerbereich gibt es weitere Sonderwertungen. Der beste Nachwuchsfahrer aus dem jüngsten Jahrgang (2006) fährt in einem hellblauen Oberteil (Stadtwerke Frankfurt). Eigene Wertungen gibt es auch für die Mädchen. Sie kämpfen um ein weiß-gelbes (U 17/Schaltauge24.de) und ein rosafarbenes Trikot (U 15/Nagelzauber Frankfurt).