Oberlindow holt 19. Derby-Sieg

Hubertus Rößler

Groß Lindow (MOZ) Im Rahmen des Jubiläums von Blau-Weiß fand wieder das traditionelle Fußballspiel zwischen Oberlindow gegen Unterlindow statt, das mit 5:2 endete. "Einst verlief durch unseren Ort die Grenze zwischen Preußen und Sachsen – darauf aufbauend pflegen wir noch diese Tradition. Die Regeln zur Teilnahme sind sehr streng – man darf nur in den Teams mitspielen, wenn man in Groß Lindow offiziell gemeldet ist", erklärte Vizepräsident Tilo Hoppe.

Es war das 33. Aufeinandertreffen – bei sechs Unentschieden gewann 19-mal Oberlindow und achtmal Unterlindow. "Das Spiel hatte wieder die gewohnte Bissigkeit, die sich die beiden Trainer Dirk Rahrisch für Oberlindow und Nico Jahr für Unterlindow von ihren Spielern nicht nur im Ortsduell, sondern auch in den Punktspielen wünschen würden", berichtet Vorstandsmitglied Matthias Päthke. "Unterlindow war vom Personal her besser und auch mit mehr Spielern besetzt, aber das bessere Spiel machte Oberlindow. So ging auch der Sieg in dieser Höhe voll in Ordnung."

Trauerflor für Peter Grunow

Allerdings hatte das Spiel auch eine traurige Begleitung. In der vergangenen Woche war der langjährige Vereinspräsident Peter Grunow im Alter von 74 Jahren verstorben. Beide Teams spielten daher mit Trauerarmbinde und auch eine Schweigeminute wurde ihm zu Ehren zu Spielbeginn gehalten.