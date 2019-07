Jeremy Grießman gewinnt in Schwaben Silber

Torsten Bergk

Frankfurt (Oder) Der Frankfurter Landesleistungsstützpunkt Gewichtheben war mit zwei Jungen und einem Mädchen aus der Oderstadt bei den internationalen Deutschen Jugendmehrkampfmeisterschaften im schwäbischen Böbingen vertreten. Insgesamt kämpften bei diesem Wettkampf 69 Heber in acht Gewichtsgruppen um die begehrten Medaillen.

Melina-Charleen Littmann vom ASK musste bei diesen Mehrkampfmeisterschaften zuerst in den Spezialdisziplinen Reißen und Stoßen an den Start gehen. Mit ihrer aktuellen Bestleistung von 50 kg begann sie hoffnungsvoll das Reißen. Beim Stoßen konnte sie im zweiten Versuch ihre persönliche Bestleistung auf 62 kg steigern. In den athletischen Disziplinen Pendellauf, Schlussdreisprung und Kugelschockwurf konnte sie durchaus überzeugen. Mit insgesamt 428,67 Punkten wurde sie Fünfte ihrer Konkurrenz.

Die beiden Frankfurter Drago-Balthasar Siegert und Jeremy Grießmann vom USC Viadrina hatten das Pech, in einer Gewichtsgruppe starten zu müssen. Drago zeigte in den Spezialdisziplinen eine lupenreine Vorstellung und brachte alle sechs Versuche in die Wertung. Mit 85 kg im Reißen und 105 kg im Stoßen stellte er jeweils neue Bestmarken auf. Mit seinen erkämpften 484,32 Punkten reichte es für den undankbaren vierten Platz in dieser Gruppe.

Anfangslast hält nur mit Mühe

Mit einer guten kämpferischen Einstellung begann Jeremy Grießmann seinen Wettkampf. Nur mit Mühe konnte Jerry seine Anfangslast von 63 kg im Reißen halten, sonst wäre sie hinter dem Kopf heruntergefallen. "Da hat es Jeremy sehr spannend gemacht und meine Nerven nicht geschont", sagte Trainer Edgar Jung. Aber im zweiten Versuch mit67 kg deutete sein Schützling an, welche Möglichkeiten in ihm stecken, wenn er technisch sauber arbeitet.

Im Stoßen steigerte sich der USC-Athlet mit drei gültigen Versuchen auf die neue Bestleistung von 93 kg und er hatte damit die Chance, sich über die Athletik eine Medaille zu erkämpfen. Letztlich wurde Jeremy mit 536,88 Punkten Vizemeister. Dem Sieger in dieser Gruppe Conner Klassig (619,78) vom SV German Obrigheim konnte er punktemäßig wenig entgegensetzen.

"Eine lange Wettkampfsaison geht zu Ende. Die Sportler haben gute Leistungen gezeigt und sich nun Ruhe und die Ferien redlich verdient", sagte Lehrtrainer Jung, der die Sportler vor Ort betreute.

Herausragend war die Leistung der beiden Schwedter Athleten Dennis Hansch (710,15) und Iwan Terterjatnik (618,73), die an der Sportschule Frankfurt trainieren und die Konkurrenz in Schwaben dominierten.