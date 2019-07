Berliner sammeln kräftig Titel

Frank Süßbier

Falkenberg/Gersdorf Fast 180 Läufer und Läuferinnen aus vier Nationen sind beim fünften Crosslauf der Deutschen Bundesbank Berlin und Brandenburg am Kleinen Gamensee im Ortsteil Neugersdorf gestartet.

Pünktlich um 13 Uhr konnte der Marzahner Fanfarenzug das sportliche und kulturelle Treiben anblasen und zunächst duellierten sich die Schulen aus Falkenberg und Heckelberg bei einem Schulstaffellauf der Grundschulen. Die beste Taktik in diesem Jahr hatten die Schüler von der Grundschule aus Falkenberg. Anschließend gingen fünf Vereine zum erstmalig ausgetragenen Staffellauf der Vereine an den Start. Im Duell um die Plätze 1 und 2 ging es zwischen dem Falkenberger SV und Titania Kruge eng zu. Als der sechste Läufer die Ziellinie überquerte, lagen sich die Falkenberger jubelnd in den Armen. Die Plätze 3 bis 5 belegten die Kruger und Dannenberger Feuerwehren vor dem Ramazzotti Club Kruge und den Biathlonfreunden aus Ohrdruf und dem Sauerland.

F-Jugendkicker siegen

In den frühen Nachmittagsstunden wurden die Läufe der Kinder, Jugend, Frauen und Männer auf einem 1,8 Kilometer langen Rundkurs und einer eigens präparierten 500 Meterrunde gestartet. Der erste Lauf war für die Altersklasse vier bis sechs Jahre reserviert. Die Kinder liefen den Rundkurs über die 500 Meterdistanz. Die Sieben- bis Neunjährigen mussten die Strecke zweimal bewältigen. Am Ende siegten die Lokalmatadoren vom diesjährigen Fußball-Kreismeister Oberhavel/Barnim der F-Junioren Felix Göttel und Gustav Möwisch. Das gesamte Team der Jungtitanen wurde bei der Siegerehrung nochmals für den Titelgewinn in diesem Jahr geehrt.

Bei dem 10- bis 13-jährigen Nachwuchs wurde die Dominanz der Läufer vom VfL Fortuna Marzahn etwas durch Pepe Soyke aus Eberswalde durchbrochen. Danach gab es aber wieder den gewohnten Zieleinlauf durch die Berliner Paul Grunow und John Danisch auf den Plätze 2 und 3. Bei den Mädchen gewann Maja Grewe aus Falkenberg vor Berlinerinnen Elisa Rose Heinz und Luna Pirschel.

Beim Lauf der Frauen über sechs Kilometer wurde nach drei Runden Mayada Al Sayad vom VfL Fortuna Marzahn vor ihrer Vereinskameradin Swea Bellmann mit über vier Minuten Vorsprung im Ziel bejubelt. Dritte wurde Ludmilla Sydow aus der Heimatgemeinde Falkenberg.

Favoritensieg bei den Männer

Beim Lauf der Männer über die zehn Kilometer waren die vorderen Plätze sehr schnell vergeben. Der Favorit Mustapha El Quartassy vom VfL Fortuna Marzahn zeigte vor den mehr 150 Zuschauern seine Extraklasse und distanzierte die Zweit- und Drittplatzierten Tobias Behrendt und Lucas Zimmermann, beide aus Falkenberg, mit über fünf Minuten Vorsprung. Bernd Wittkopf, mit 70 Lenzen der älteste Läufer, belegte einen tollen 18. Platz. Bei den Nordic Walkern war Doris Schröder mit 81 Jahren die älteste Teilnehmerin.

Es wurde nicht nur gelaufen, sondern zudem die Schützenkönige ermittelt. Bei den Frauen gewann Anke Süßbier mit 32 Ringen, bei den Männern siegte Dietmar Vollbrecht mit 35 Ringen und bei den Jugendlichen wurde Kevin Pioch mit 30 Ringen Sieger.

Der Dank der Veranstalter galt Amtsdirektor Holger Horneffer, Falkenbergs Bürgermeister Christian Ziche, dem scheidenden Ortsvorsteher Maik Hölzer sowie allen fleißigen Helfern und Mitstreitern für die gelungene Zusammenarbeit.